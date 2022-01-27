Moderna Omicron’a Karşı Takviye Doz Deneyine Başladı

Corona virüsüne karşı elçi RNA aşı geliştiren iki şirketten biri olan Moderna, dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantına karşı takviye aşı dozunu denemeye başladı.

Moderna’nın faz 2 deneyi Omicron’a özel üretilen aşı dozunun 18 yaş ve üstü yetişkinlerdeki etkisini test ediyor.

Şirket Omicron için özel üretilen takviye dozu hem elçi RNA aşının ilk iki dozunu olan hem de iki dozun üstüne üçüncü takviye dozu olan 600 kişilik bir grup üstünde deneyecek.

Şirket ayrıca Omicron varyantını etkisiz hale getiren antikorların orijinal aşının üçüncü takviye dozundan altı ay sonra azaldığını ancak hala tespit edilebilir seviyede kaldığını belirtti.

Bulaşıcılığı çok yüksek Omikron varyantının ardından küresel sağlık yetkililerinin aşı uygulamasında bir değişiklik yapıp yapmayacakları net değil. Orijinal aşılar hala ölüme ve ağır hastalığa karşı güçlü koruma sağlıyor. ABD'de ve başka yerlerde yapılan araştırmalar, takviye dozun bu korumayı güçlendirdiğini ve daha hafif hastalığı önleme şansını da arttırdığını gösteriyor.

Pfizer ve ortağı BioNTech de bu ayın başında Omicron varyantını hedef alacak bir aşı için klinik deneylere başladıklarını bildirmişti.

