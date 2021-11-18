Moderna’dan FDA’e Takviye Doz Başvurusu

Moderna 18 yaşın üzerindeki yetişkinler için Covid-19 aşısının takviye dozuna onay verilmesi için Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurdu.

FDA bağışıklık sistemi zayıf kişiler, 65 yaşın üstündekiler ve virüse sık maruz kalma olasılığı yüksek riskli gruptakiler için takviye doz yapılmasının önünü açmıştı.

Moderna 50 mikrogramlık, dört hafta arayla yapılan orijinal aşı dozunun yarısı gücündeki takviye doz için onay almaya çalışıyor.

Geçen hafta Pfizer da Alman ortağı BioNTech ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının takviye dozu için FDA’e onay başvurusunda bulunmuştu.

FDA’in Pfizer kararını ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Cuma günü aşının takviye dozuna izin verilmesinin görüşüleceği danışma kurulu toplantısı öncesinde vermesi bekleniyor.

FDA’e onay başvurusunun duyulmasının ardından Moderna’nın hisseleri akşam saatlerindeki işlemlerde yüzde 5 yükseldi.

Uzmanlar takviye dozların pandemiyi kontrol altına alarak ‘‘endemi’’ haline getirmek için hayati önem taşıdığı görüşünde. ABD Başkanı Joe Biden, Eylül ayında tüm yetişkinler için takviye doza izin verilmesini planlıyordu.

Avrupa Birliği ilaç denetim kurulu geçen ay Moderna’nın ikinci dozundan sonra yapılacak bir takviye dozu 18 yaş üstündeki tüm gruplar için onaylamıştı. Şirket Japonya’da da takviye doz onayı için başvuruda bulundu.

Ancak Fransa, Kanada, Finlandiya ve İsveç, Moderna’nın özellikle gençleri etkileyen ve nadir görülen kalp zarı iltihaplanması riski karşısında aşıya karşı daha mesafeli tavır takınmış durumda.

ABD’den ek bir milyar doz üretim için yatırım

Öte yandan ABD yönetimi Covid-19 aşı kapasitesini arttırmak ve bir milyar doz daha üretim sağlamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Aktivistler Başkan Joe Biden’a yönetimin yoksul ülkeler için aşı tedariğini arttırması çağrısı yapıyordu.

Beyaz Saray Covid-19 koordinatörü Zients, aşı üretimine yapılan yatırımın, yurtiçinde ve dünyada aşı ihtiyacını karşılamak ve gelecekteki pandemilere hazırlanmak için özel-kamu ortaklığının bir parçası olduğunu belirtti. Üretim masrafları Biden’ın Mart ayında imzaladığı Amerikan Kurtarma Planı’nın kaynakları ile karşılanacak.

Zients’e göre yatırımlar elçi RNA aşı üreticilerine tesis, ekipman, personel ve eğitim dahil olmak üzere altyapı ve kapasitelerini arttıracak önemli yardım sunacak.

Pfizer/BioNTech ve Moderna, elçi RNA aşılarının tek üreticisi, ancak Zients, bu şirketlerin taşeronlarının da programa dahil edileceğini söyledi.

Zients üretimin 2022’nin ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.

Dünya aşı tedariğine destek olacak

Kısa vadede programın, önemli miktarda Covid-19 aşı dozunu dünya genelinde kullanıma sunması planlanıyor. Zients, uzun vadede ise yatırımların gelecekteki tehditler için sürdürülebilir yerli üretim kapasitesinin oluşturulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Zients 12 yaş üstü Amerikalılar’ın yüzde 80’inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğunu belirtti. Bu salgının yayılmasını önlemede önemli bir mihenk taşı olarak görülüyor.

Zients ayrıca yaşları 5 ile 11 arasındaki 2 milyon 600 bin çocuğun da bugünün sonuna kadar ilk doz aşılarını olmuş olacaklarını belirtti.

