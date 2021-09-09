Moderna’dan Karma Corona ve Grip Aşısı

Moderna, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Corona virüsü ve gribe karşı takviye aşıları içeren tek dozluk bir karma aşı geliştirdiğini bildirdi.

Moderna CEO'su Stephane Bancel, "Firma olarak bir numaralı önceliğimiz, her zaman özel olarak geliştirip güncelleyebileceğimiz, solunum hastalıkları için kapsayıcı yıllık takviye aşıyı piyasaya sürmek" dedi.

Şirket, Corona aşısının 6 aylık bebek ve 12 yaş altı arasındaki çocuklarda kullanılması için yapılan ve şu anda orta aşamada olan deney süreci hakkında da bilgi verdi.

ABD'de 18 yaş ve üzerindeki yetişkinler için 2020 yılı Aralık ayında acil kullanım onayı alan Moderna'nın Corona aşısı, şu anda FDA tarafından buluğ çağındaki gençlerde kullanım için değerlendiriliyor.

Şirket, pediyatrik deneylerin bir parçası olarak, 6 ila 12 yaş arasındaki 4 bin çocuktan oluşan denek grubunda, aşının 50 mikrogramlık dozunun test edileceğini bildirdi.

Moderna, 2-6 yaş ve 6 ay-2 yaş arasındaki çocuklar için doz belirleme çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti.

Moderna'nın rakibi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in Corona aşısı, 12 ila 15 yaş arasındaki gençler için daha önce onay almıştı.

Amerikan biyoteknoloji firması Nonavac ise grip ve Corona virüsü karma aşısının deneyleri için erken aşama çalışmalara başladığını bildirdi.

Covid-19 ilacı lenzilumab FDA onayı alamadı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç ve biyoteknoloji firması Humanigen'in hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hastaları için geliştirdiği lenzilumab adlı ilaca acil kullanım onayı vermeyi reddetti. Humanigen'dan yapılan açıklamada, ”FDA, lenzilumabın Covid-19 tedavisinde, bilinen ve olası faydalarının, bilinen ve olası risklerinden fazla olduğu sonucuna varmadığını ifade etti” denildi.

Humanigen, ilave güvenlik ve etkinlik verileri elde etmek için yürüttüğü çalışmanın, yeni acil kullanım onayı başvurusunu kolaylaştırmasını bekliyor. Firma, Mayıs ayında FDA'e ilacın acil kullanımı için ruhsat başvurusunda bulunmuş, bu başvuruda ileri aşama deney verilerini temel almıştı. Humanigen ayrıca Haziran ayında İngiltere'de acil kullanım başvurusu sürecini başlatmış ve bu başvuru kapsamında elindeki verileri ibraz etmeye başlamıştı.

Sinovac'tan Güney Afrika'da çocuklar üzerinde aşı deneyi

Çin menşeli biyoteknoloji firması Sinovac ve Güney Afrika'daki ortağı Numolux Group, küresel çaptaki Faz 3 çalışmasının bir parçası olarak, Güney Afrika'da çocuk ve buluğ çağındaki gençlerde Corona aşısının denemelerine başlayacağını açıkladı.

Çalışma, CoronaVac aşısının 6 ay ve 17 yaş arasındaki bebek, çocuk ve gençler üzerindeki etkinliğini, bağışıklık geliştirme kapasitesini ve güvenliğini değerlendirecek.

Küresel çaplı deneyler; Şili, Filipinler, Malezya, Kenya ve Güney Afrika'dan 2 bin çocuk dahil 14 bin katılımcıyı içerecek.

Deneylerin Güney Afrika ilaç denetim kurumu SAHPRA tarafından onaylandığı, ilk çocuğun Cuma günü Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bulunan MeCRU Klinik Araştırma Birimi'nde aşılanacağı bildirildi.

Sinovac ve Numolux, yaptıkları açıklamada, araştırmanın ana hedefini, iki doz CoronaVac aşısını çocuklarda ve buluğ çağındaki gençlerde belirtili olarak seyreden Covid-19 vakalarına karşı değerlendirmek şeklinde açıkladı. Aşının hastaneye yatışlar ve ağır seyreden Covid-19 vakaları üzerindeki etkinliğinin de inceleneceği kaydedildi.

