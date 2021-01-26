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Moderna’dan Mutasyonlu Virüse Karşı Yedek Aşı Girişimi

26.01.2021 01:16 | Son Güncelleme:
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Moderna’dan Mutasyonlu Virüse Karşı Yedek Aşı Girişimi

Amerika’da Corona virüsü aşısına acil kullanım onayı verilenfirmalardan Moderna geliştirdiği aşının virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da görülen yeni türlerine karşı koruma sağladığını düşündüklerini ancak Güney Afrika’da görülen yeni türe yönelik yeni bir aşıyı test edeceğini açıkladı

Amerika’da Corona virüsü aşısına acil kullanım onayı verilenfirmalardan Moderna geliştirdiği aşının virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da görülen yeni türlerine karşı koruma sağladığını düşündüklerini ancak Güney Afrika’da görülen yeni türe yönelik yeni bir aşıyı test edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının virüsün İngiltere’de mutasyon sonucu görülen türünde antikor yanıtını değiştirmediği belirtildi; Güney Afrika’dan çıkan türünün ise antikor yanıtını azalttığı kaydedildi.

Moderna, mevcut protokole göre planlanan iki doz aşının her iki türe karşı da yeterli korumayı sağlamasının beklendiğini; ancak yine de yeni bir destek aşısıyla bu yeni türlerde sonucun olumlu yönde değişip değişmeyeceğini görmek için deneylere başlanacağını kaydetti.

Moderna’nın hisseleri açıklamanın ardından sabah saatlerinde yüzde 10-12 arasında yükseldi.

Virüsün Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere’den çıkan yeni türlerinin aşıların etkisini azaltmasından endişe ediliyor.

Finans şirketi Jefferies’in uzmanlarından Michael Yee, Moderna’nın elçi RNA yöntemiyle oluşturulan aşısının virüsün Güney Afrika’dan çıkan türüne karşı bile sınırların üzerinde koruma sağlamasının umut verici olduğunu kaydetti.

Yee, Moderna’nın hızla mevcut aşıya destek için yeni bir aşı adayı geliştirebilmesinin de yeni elçi RNA teknolojisinin esnekliğini ortaya koyduğu yorumunu yaptı.

Pennsylvania Üniversitesi salgın hastalık uzmanı ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi aşı tavsiye kurulu üyesi Dr. Paul Offit, aşının virüsün mutasyonlu türlerine karşı koruyucu olmayabileceği olasılığı karşısında kaygısının az olduğunu söyledi.

Offit, ‘‘Antikor yanıtının daha az görülmesi biraz kaygı verici, ancak bu yine de aşının hiç koruma sağlamadığı anlamına gelmiyor. Bu aşının amacı sizi hastaneden ve morgdan uzak tutmak. Hastalığı hafif geçirmeniz sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşturmaz’’ diye konuştu.

Moderna virüsün yeni türlerinin aşının koruyuculuğunu azalttığının kanıtlanması durumunda yeni aşının gelecekte piyasaya sürülebileceğini kaydetti.

ABD’de aşı için acil kullanım onayı alan Pfizer-BioNTech ortaklığı da deneylerin aşının virüsün İngiltere’den çıkan mutasyonlu türüne karşı koruma sağladığını gösterdiğini bildirdi, ancak Güney Amerika’dan çıkan türe karşı yapılan deneyin sonuçları henüz açıklanmadı.

Corona virüsünün İngiltere’den çıkan yeni türü, vakaların yüksek oranda artmasına neden olmuştu. Bu türe ABD’de de 10’dan fazla eyalette rastlandı. ABD kamu sağlığı yetkilileri bu türün altı hafta sonra ABD’de baskın olan Corona virüsü türü haline gelmesini bekliyor.

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