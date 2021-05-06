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Moderna’dan Üçüncü Doz Aşı İçin Umut Veren Açıklama

06.05.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlaç firması Moderna insanlar üzerindeki son deneylerde, hem mevcut Corona virüsü aşısının hem de deneysel yeni bir aşı adayının üçüncü dozunun, ilk olarak Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan virüs varyantlarına karşı bağışıklığı arttırdığını açıkladı

Moderna’dan Üçüncü Doz Aşı İçin Umut Veren Açıklama

İlaç firması Moderna insanlar üzerindeki son deneylerde, hem mevcut Corona virüsü aşısının hem de deneysel yeni bir aşı adayının üçüncü dozunun, ilk olarak Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan virüs varyantlarına karşı bağışıklığı arttırdığını açıkladı.

Moderna'dan yapılan açıklamada, daha önce firmanın ürettiği aşının iki dozunu almış gönüllülere yapılan güçlendirici dozların, Corona virüsünün orijinal versiyonuna karşı antikorları da arttırdığı belirtildi.

İlk veriler, hem Moderna'nın mevcut aşısının hem de mRNA-1273.351 adı verilen ve virüsün Güney Afrika varyantına karşı geliştirilen yeni bir aşının test edildiği 40 kişilik bir deney grubundan çıktı. Moderna ayrıca hem yeni hem de mevcut aşıyı birleştiren bir aşı üzerinde çalışıyor.

Sonuçlar, aşının her iki versiyonunun da güçlendirici dozlarının, deneylerde test edilen Corona virüsünün tüm varyantlarına karşı antikorları arttırdığını gösterdi. Ancak yeni aşının güçlendirici dozunun Güney Afrika varyantı karşısında orijinal aşıdan daha büyük bir tepki yarattığı görüldü.

Moderna, her iki güçlendirici dozu insan bünyesinin iyi tolere ettiğini ve aşının ikinci dozundan sonrakilere benzer yan etkiler görüldüğünü kaydetti.

İlk olarak Güney Afrika ve Brezilya'da keşfedilen yeni Corona virüsü varyantlarının mevcut aşılara karşı daha dirençli olduğu düşünülüyor. En son Nisan ayında güncellenen federal verilere göre her iki varyant da ABD’de tespit edildi; ancak ülkedeki vakaların sadece küçük bir bölümünden sorumluydu.

Moderna'nın çalışması, katılımcıların kanında Corona virüsü ile mücadele eden antikor seviyelerine bakıyor. Antikorlar, virüse karşı korunmanın ilk erken bir göstergesi. İlk olarak Şubat ayında COVID-19 varyantlarından korunmanın yollarını incelediğini açıkladı. Moderna, varyantlara karşı koruma çalışmalarına başladığını geçen Şubat ayında açıklamıştı.

Firmanın, mevcut COVID-19 aşısını yeni geliştirilen aşıyla karıştıran başka bir potansiyel güçlendirici doz hakkında yakında ek veriler paylaşması bekleniyor.

Moderna ayrıca, federal hükümete bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) bilim adamlarının mRNA-1273.351'in ayrı bir erken aşama çalışmasını yürüttüğünü açıkladı.

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