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  4. Moderna'nın aşı adayı yüzde 94,5 koruma sağlıyor

Moderna'nın aşı adayı yüzde 94,5 koruma sağlıyor

16.11.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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Moderna'nın aşı adayı yüzde 94,5 koruma sağlıyor

ABD'li şirket Moderna'nın geliştridiği koronavirüs aşısının yüzde 94,5 koruma sağladığı bildirildi.

Şirket, aşı adayı için ABD'de acil tescil sürecine başvurmayı planlıyor.Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 rahatsızlığına karşı geliştirilen aşı adayları konusunda ABD'li şirket Moderna'dan açıklama geldi.

Şirket, yapılan veri analizi sonucu aşı adayının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığının anlaşıldığını duyurdu. Moderna, birkaç hafta içerisinde aşı adayının ABD'de tescil edilmesi için acil süreç başlatmayı planlıyor.

Aşı adayının, Biontech-Pfizer'in aşı adayı gibi RNA teknolojisi kullanılarak geliştirildiği bildirildi.

Avrupa Birliği Komisyonu ABD'li şirket Moderna ile 160 milyon doz aşı sevkiyatı için görüşmelere başladı.

Geçen hafta daBiontech-Pfizer geliştirdikleri aşı adayının yüzde 90 oranında koruma sağladığını duyurmuştu.

dpa,Reuters/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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