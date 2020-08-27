Moderna’nın Aşı Çalışmasından Olumlu Haber

Amerikan ilaç firması Moderna, üzerinde çalışılan Corona virüsü aşısının klinik deneylerinden alınan ilk sonuçların bileşimin hem genç hem yaşlılarda benzer şekilde bağışıklık oluşturduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten şirketlerden Amerikalı Moderna firması mRNA-1273 adını verdiği aşı adayının insanlı deneylerinde üçüncü aşamaya geçti. Moderna, deneylerin üçüncü aşamasında kullanılan 100 mikrogram dozun 56-70 yaş grubuyla, 70 yaş üzerindekiler ve 18-55 yaş grubundakiler arasında benzer etki gösterdiğini bildirdi. Şirket son aşama deneylerini 13 binden fazla katılımcıyla sürdürüyor. Moderna, toplam katılımcı sayısının yüzde 18’inin salgından en çok etkilenen topluluklar olan Latin kökenli, siyahlar, yerli Amerikalı ya da Alaska yerlisi olduğunu belirtti. Moderna’nın salgın hastalık bölümü başkan yardımcısı Dr. Jacqueline Miller, siyahların ve Latinler’in çalışmalara katılım düzeyiyle ilgili şirketin web sitesi üzerinden düzenli bilgilendirme yapacağını bildirdi ve bu rakamları arttırmayı umduklarını kaydetti. Moderna, şirketin Asya kökenli Amerikalılar ve yerli Amerikalılar’ın çalışmalara katılım düzeyini de yakından izlediğini bildirdi.

Moderna ayrıca aşının nakil ve 6 ay gibi uzun süreli depolama sırasında -20 santigrat derecede saklanması gerektiğini, ancak 10 güne kadar 2-8 santigrat derece arasında saklanabileceğini bildirdi. Moderna aşının yüksek sıcaklıklarda da stabil kalmasını sağlamaya çalışıyor. Moderna şirketi ABD yönetiminden Corona virüsüne karşı aşı ve tedavi geliştirilmesine destek vermek amacıyla başlatılan ‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’’ kapsamında 1 milyar dolar almıştı. Şirket yine ABD yönetimiyle tedarik konusunda 1,5 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Rusya ikinci aşıya onay verecek İlk Corona virüsü aşısına ay başında onay verdiğini açıklayan Rusya, yeni bir aşıya da onay vermeye hazırlandığını duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, ikinci aşıya en erken Eylül sonu ya da Ekim başında onay verileceğini açıkladı. Televizyondan canlı yayınlanan bir kabine toplantısında Golikova, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e Siberya’daki Vector Viroloji Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının erken dönem deneylerinin Eylül ayında sona ereceğini söyledi.