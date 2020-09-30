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Moderna’nın Corona Aşısı Yaşlılar İçin Umut Veriyor

30.09.2020 02:09 | Son Güncelleme

Amerikalı Moderna firmasının Corona virüsü aşısı MRNA’ya yönelik erken güvenlik testi sonucuna göre aşı adayı yaşlı bireylerde gençlerle benzer oranda antikor üretimini sağladı

Moderna’nın Corona Aşısı Yaşlılar İçin Umut Veriyor

Amerikalı Moderna firmasının Corona virüsü aşısı MRNA’ya yönelik erken güvenlik testi sonucuna göre aşı adayı yaşlı bireylerde gençlerle benzer oranda antikor üretimini sağladı. Aşı adayının yan etkilerininse yüksek dozda grip aşısının yan etkileriyle benzer olduğu açıklandı.

Aşının Corona virüsü nedeniyle yüksek risk altındaki yaşlı bireylerde etkisi konusunda daha kapsamlı bir resim ortaya koyan çalışma, New England Tıp Dergisi’nde yayınlandı.

Çalışmanın liderliğini yürüten Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden Dr. Evan Anderson, bağışıklığın yaş ilerledikçe zayıflamasından dolayı, çalışmada varılan bulguların güven verici olduğunu söyledi.

Çalışma Moderna’nın 1’inci aşama güvenlik deneylerinin uzantısı olarak yapıldı. Deneyler ilk olarak 18-55 yaş arasındaki grupta yapılmıştı. Daha sonraysa aşının 25 mikrogram ve 100 mikrogramlık iki dozu, 56-70yaş arası ile 71 yaş ve üzeri bireylerde denendi.

28 gün arayla 100 mikrogram doz aşı uygulanan yaşlı bireylerde aşının gençlerdekine benzer oranda bağışıklık yanıtı oluşmasını sağladığı görüldü.

Moderna yüksek aşı dozunu daha geniş kapsamlı 3’üncü aşama deneyiyle test ediyor. Bu, aşının acil durumlarda kullanılması için onay almadan önce geçmesi gereken son aşama.

Çalışmada aşının yan etkileri arasında hafif ya da orta derecede baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrısı, titreme ve enjeksiyon yerinde ağrı sıralandı.

Ancak iki vakada gönüllüler daha büyük reaksiyon yaşadı.

Anderson, bunlardan birinin, düşük dozda aşı aldıktan sonra 3’üncü derece ateş geliştirdiğini bildirdi. Bu tanımlama 39 santigrat ve üzerindeki vücut ısısı için kullanılıyor. Diğer vakanın ise günlük faaliyetleri yapmayı engelleyecek kadar yorgunluk yaşadığı belirtildi.

Uzman, yan etkilerin aşıyı olduktan hemen sonra ortaya çıktığını ve hemen geçtiğini kaydetti, ayrıca bunun birçok yetişkinin yüksek dozda grip aşısının yan etkisi olarak deneyimlediği yan etkilere benzer olduğunu vurguladı.

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