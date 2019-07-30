"Modernleşme uluslaşma ile birlikte şekilleniyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Uslu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında "Batı Tesirinde Bir Edebiyat" başlıklı seminer verdi.

Programa farklı ülkelerden katılan öğrencilerle Kubbealtı Akademisi ve Sanat Vakfı'nda bir araya gelen Uslu, " Modernleşme dediğimiz şey uluslaşmayla beraber yürüyor." dedi.

Uslu, bunun dünya üzerinde pek çok coğrafyada yaşanan bir şey olduğuna değinerek, "Modernleşme denen şey iletişim ve etkileşimin inanılmaz hızlandığı bir dönemde uluslaşmanın içinde büyümeye ve şekillenmeye başlıyor." diye konuştu.

Osmanlı'nın 19. asrına değinen Uslu, o dönemde yetişmiş olan Halit Ziya Uşaklıgil ana dili İtalyanca olan bir lisede okumuş, altı dil bilen, Fransızcayı orijinalinden okuyan ve çeviriler yapan bir yazar olduğunu anlattı.

Uslu, toplumların bunun gibi çok yönlülükte kendi özünü bulmaya dair bir arayış içinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu özü var ettiğin yerde milleti kurmak, ulusu kurmak çok önemli bir şey. Bunun olduğu yerde sen kendine has, el değmemiş, bozulmamış olanı bulduğun yerde bir kozmopolit maceranın içindesin. Dünyanın farklı edebiyatlarını çok daha yoğun okumaya başlıyorsun. Her yandan dünyanın diğer edebiyatlarının hikayesi yağıyor. Bütün bu hikayenin içinde sana ait olanı, diğerlerinin dışında olanı bulmaya çalışıyorsun."