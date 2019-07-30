HABER

"Modernleşme uluslaşma ile birlikte şekilleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Uslu: - "Modernleşme denen şey iletişim ve etkileşimin inanılmaz hızlandığı bir dönemde uluslaşmanın içinde büyümeye ve şekillenmeye başlıyor" - "Fransızca'nın edebiyat dili olarak kurulması Latin diline karşı verilen mücadele olmasa gerçekleşecek bir şey değil. Fransızlar Latin dilini karşılarına alarak kendi dillerini edebiyat dili haline getirdiler" - "Cumhuriyetin Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa gibi erken dönem romancılarında görürsünüz ki kendini ararken Batıyı arzu ettiğini fark ettiği bir korku dolu an vardır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Uslu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında "Batı Tesirinde Bir Edebiyat" başlıklı seminer verdi.

Programa farklı ülkelerden katılan öğrencilerle Kubbealtı Akademisi ve Sanat Vakfı'nda bir araya gelen Uslu, " Modernleşme dediğimiz şey uluslaşmayla beraber yürüyor." dedi.

Uslu, bunun dünya üzerinde pek çok coğrafyada yaşanan bir şey olduğuna değinerek, "Modernleşme denen şey iletişim ve etkileşimin inanılmaz hızlandığı bir dönemde uluslaşmanın içinde büyümeye ve şekillenmeye başlıyor." diye konuştu.

Osmanlı'nın 19. asrına değinen Uslu, o dönemde yetişmiş olan Halit Ziya Uşaklıgil ana dili İtalyanca olan bir lisede okumuş, altı dil bilen, Fransızcayı orijinalinden okuyan ve çeviriler yapan bir yazar olduğunu anlattı.

Uslu, toplumların bunun gibi çok yönlülükte kendi özünü bulmaya dair bir arayış içinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu özü var ettiğin yerde milleti kurmak, ulusu kurmak çok önemli bir şey. Bunun olduğu yerde sen kendine has, el değmemiş, bozulmamış olanı bulduğun yerde bir kozmopolit maceranın içindesin. Dünyanın farklı edebiyatlarını çok daha yoğun okumaya başlıyorsun. Her yandan dünyanın diğer edebiyatlarının hikayesi yağıyor. Bütün bu hikayenin içinde sana ait olanı, diğerlerinin dışında olanı bulmaya çalışıyorsun."

Bu arayışın Avrupa'nın da dil ve edebiyat macerasına şekil verdiğini vurgulayan Mehmet Fatih Uslu, "Örneğin Fransızca'nın edebiyat dili olarak kurulması Latin diline karşı verilen mücadele olmasa gerçekleşecek bir şey değil. Fransızlar Latin dilini karşılarına alarak kendi dillerini edebiyat dili haline getirdiler." ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatı kurulurken ve Türkçe'nin saflığı ile Türkçe'yi sadeleştirmek üzerine düşünürken gelişen birçok şey olduğunu söyleyen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk edebiyatı Fransızcanın ve Fransız edebiyatının çok etkisindedir. 19. yüzyıl Türk romancılığını iki kanaldan okuyabilirsiniz. Bir tarafıyla bir romantik kanaldan okuyabilirsiniz. Bunun ana metni Alexandre Dumas'nın 'Kamelyalı Kadın'ıdır. Bu bir şablon metin olarak kafada kalır. Diğeri ise gerçekçiliğe bakar ve Osmanlı'nın daha gerçek edebiyat yapmak isteyen Halit Ziya gibi yazarları Balzac'a, Floubert'e bakmaya başlarlar. Mesela Halit Ziya 1880'lerin sonuna doğru hikaye adında roman teorisi üzerine bir kitap yayınlar. Hikaye kitabıdır ama romanları kastetmektedir. Çünkü edebiyatımızda daha roman kavramı oturmamıştı. Romana ne diyeceklerini bilmemektedirler. Orada Halit Ziya 'Bize esasında Avrupa'da masal diye okunan şeyleri edebiyat diye yutturuyorlar. Bu okuduğunuz popüler metinler hep masal. Gerçek edebiyat var, ben size onu anlatacağım' der. O zaman Floubert'e, Balzac'a bakar."

Uslu, Türkçülük fikrinin ortaya çıktığı yerde insanların yerli ve milli romanlar yazmak istemeye başladıklarının altını çizerek, "Bizi anlatan bir roman yazmak istiyoruz dedikleri yerde bütün mirası Fransız olan bir zeminin üzerinde oturuyor olacaklardır. Beni anlatmak istiyorum, özü, Türkü anlatmak istiyorum ama elimdeki bütün malzeme Fransız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte, "Kendimi arıyorum ama Batıyı arzuluyorum" ve "Eskiden kurtulmaya, onu atmaya çalışıyorum ama oyum" şeklinde iki paradoksun ön plana çıktığını belirten Uslu, "Cumhuriyetin Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa gibi erken dönem romancılarında görürsünüz ki kendini ararken Batıyı arzu ettiğini fark ettiği bir korku dolu an vardır." açıklamasını yaptı.

Uslu, söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını cevaplayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı program, 4 Ağustos'ta sona erecek.

- Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019

YEE'nin Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı etkinlik, Türk edebiyatının seçkin yazarları, şairleri ve akademisyenlerini seminer, ders ve atölyeler aracılığıyla uluslararası öğrencilerle buluşturuyor.

Klasik ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının örneklerinin görüleceği yaz okulu kapsamında katılımcılar, Türk edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle bir araya gelerek, seminerler, dersler ve atölyeler aracılığıyla farklı edebi türleri ve eserleri tanıma imkanı buluyor.

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet atan 2 şüpheli tutuklandıCezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet atan 2 şüpheli tutuklandı
Bu kumaş yazın serin, kışın sıcak tutuyorBu kumaş yazın serin, kışın sıcak tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Tesirinde Bir Edebiyat Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019 Üyesi Mehmet Fatih Uslu yee Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.