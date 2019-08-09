Modi Keşmirlilere seçim, para ve turist vaat etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün bölgenin "Pakistan destekli terör ve ayrılıkçılıktan" arındırılması için kaldırıldığını, yeni dönemde ise bölgenin refah düzeyinin artacağını savundu.

Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılması kararı hakkında açıklama yapan Modi, yakın bir gelecekte bölgede seçimlerin yapılmasını hedeflediklerini aktararak, "Dostlarım, Cammu Keşmir'i terör ve ayrılıkçılıktan arındıracağımıza inancım tam" diye konuştu.

Pakistan'ı suçladı, refah vaat etti

Pakistan’ı Keşmir’in özel statüsünü Hindistan’a karşı bir silah olarak kullanmakla suçlayan Modi, bu statünün "terör, ayrılıkçılık, kayırmacılık ve büyük yolsuzluk" dışında bir şey getirmediğini aktardı.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddenin iptal edimesini "tarihi" olarak nitelendiren Modi, bölge için yeni bir dönemin başladığını savundu.

Narendra Modi, bölgenin yeni yatırımlar ve turistler için çekim merkezi haline geleceğini, yeni altyapı projeleriyle de istihdam ve refah düzeyinin artacağını kaydetti.