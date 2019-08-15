HABER

Modi'den bağımsızlık gününde Keşmir savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerine yönelik yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bağımsızlık gününde hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını savundu.

Modi, Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 72. yıl dönümünün kutlandığı bağımsızlık gününde Yeni Delhi'nin tarihi Mughal-era Red Fort bölgesinden halka seslendi.

Hindistan Başbakanı, Anayasa'nın 370'inci maddesi ile Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerini söyleyen yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti.

Narendra Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi." yorumunu yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralı
Sultan Sazlığı'na doğasever akınıSultan Sazlığı'na doğasever akını
Tepki toplayan Youtuber’a takipçi şokuTepki toplayan Youtuber’a takipçi şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Keşmir narendra modi

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İstanbul beklenen 'büyük depreme' hazır mı?

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.