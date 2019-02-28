HABER

Modi'den Hint halkına çağrı

28.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan ile yaşanan gerilimde sessizliğini bozdu.

Modi, Hint halkını "düşmana karşı duvar gibi durmaya" çağırdı. Pakistan ise elindeki Hint pilotu serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurdu.İhtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında karşılıklı savaş uçaklarını düşüren Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sürüyor. Hindistan'da Mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesi on binlerce parti üyesinin katıldığı etkinliklere video konferans aracılığıyla bağlanan Başbakan Narendra Modi, "düşmanın Hindistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını" söyledi.

"Onların bu amacına karşılık tüm Hintler bir duvar gibi, kaya gibi durmalı" ifadesini kullanan Hindistan Başbakanı, "Bugün tüm ülke birlik oldu, askerlerimizin yanında duruyor. Dünya bizim ortak irademize bakıyor. Bizimse askeri güçlerimizin kapasitesine inancımız tam" diye ekledi. Konuşmasında doğrudan Pakistan'ın adını anmayan Modi, "savaşıp kazanan" tarafın Hindistan olacağını söyledi.

Uluslararası kamuoyunun dikkati dün Pakistan'ın, Keşmir yakınlarında hava sahasını ihlal eden iki Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasının ardından bu bölgeye yönelmişti. Pakistan bir Hint pilotu da gözaltına almıştı.

Hindistan ise sadece bir uçağının düşürüldüğünü belirtirken Hint pilotun Pakistan tarafından gözaltında tutulduğunu doğrulamıştı. Hindistan ayrıca bölgede Pakistan'a ait bir jet düşürdüğünü duyurmuş ancak bu açıklama İslamabad tarafından yalanlanmıştı.

İki ülke askerlerinin Keşmir sınırında gece boyunca da çatıştığı bildirildi.

Pakistan: Pilotu bırakmaya hazırız

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ise tansiyonu düşürebilecek bir açıklama yaptı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da konuşan Kureşi, "Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacaksa, Hint pilotu serbest bırakmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Kureşi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Hint mevkidaşı Modi'yle görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı, "Han, barış adına hazır... Modi de hazır mı?" ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Han, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a müzakere çağrısında bulunarak nükleer silah sahibi iki ülke arasındaki olası bir çatışmanın sonuçlarının felaket olacağı konusunda uyarmıştı.

İki komşu ülke arasındaki gerginlik, Hint savaş uçaklarının Salı günü Pakistan'ı vurmasının ardından daha da tırmanmıştı. Hindistan, söz konusu hava operasyonunda Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir terörist eğitim kampını bombaladığını duyurmuştu. Hindistan, bu kampın, Keşmir'de 14 Şubat'ta düzenlenen ve 40 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı üstlenen Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü'ne ait olduğunu belirtmişti. Bu operasyon, Hindistan'ın 1971'den beri Pakistan'ın Keşmir dışındaki topraklarına düzenlediği ilk saldırı oldu.

Şu an hem Pakistan hem de Hindistan kontrolünde toprakların bulunduğu Keşmir bölgesi nedeniyle iki ülke tarihte üç kez savaştı.

DW,AFP,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
BM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilirBM: İsrail'in 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir
Hüda Kaya: 28 Şubat'ta yaşadıklarımızla bugünkü zulmü kıyaslamak mümkün değilHüda Kaya: 28 Şubat'ta yaşadıklarımızla bugünkü zulmü kıyaslamak mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone ile çekilmiş en iyi 10 fotoğraf

iPhone ile çekilmiş en iyi 10 fotoğraf

'Mısır'daki tren kazasının nedeni makinist kavgası'

Korkunç kazanın nedeni makinist kavgası mı?

Venezeula Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Kim Jong-un'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik açıklama!

Kritik görüşmeyle ilgili Trump'tan flaş açıklama

Trump-Kim zirvesinde 2. gün

Trump-Kim zirvesinde 2. gün

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.