HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Modifiye araç kullananlara kötü haber

Modifiye araç kullananlara kötü haber

13.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle eski model otomobillerin kaportalarına, egzozlarına, ışık donanımlarına ve lastik ölçülerine farklı teknik işlemler yaparak araçlarını modifiye eden sürücülere kötü haber emniyetten geldi.Modifiye otomobil kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymadıklarına yönelik ihbarları değerlendiren trafik polisleri, sürücülerin bu tür araçları çevredekileri rahatsız edecek biçimde duman ya da gürültü çıkararak kullandıklarını tespit ediyor.

Özellikle eski model otomobillerin kaportalarına, egzozlarına, ışık donanımlarına ve lastik ölçülerine farklı teknik işlemler yaparak araçlarını modifiye eden sürücülere kötü haber emniyetten geldi.
Modifiye otomobil kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymadıklarına yönelik ihbarları değerlendiren trafik polisleri, sürücülerin bu tür araçları çevredekileri rahatsız edecek biçimde duman ya da gürültü çıkararak kullandıklarını tespit ediyor. Bursa’da da modifiye araç kullanan sürücülerin seyir halindeyken hız, şerit takibi ile şerit değiştirme ve kırmızı ışıkta geçme gibi zorunlu trafik kurallarına uymadıkları yönündeki ihbarları trafik polisleri anında değerlendiriyor.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b fıkrasına göre; eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaşatacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 314 lira para cezası ve 20 ceza puanı ile cezalandırılıyor. Araçtaki değişiklikler kanuna, mevzuata uygun hale getirilene kadar araç trafikten men ediliyor.
Bin 941 lira cezası var
Modifiye araçlarda; ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan bulundurmak ile bu tür cihazları kamunun rahatını bozacak şekilde kullanmanın cezası ise 144 lira ve 10 ceza puanı. Karayolları Trafik Kanunu’nun 32. Maddesine göre modifiye tutkunlarına ağır cezalar öngörülüyor. Maddede; “Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün içinde araç tescil belgesine işletmemenin cezası 144 lira, Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda ise bin 339 TL ceza uygulanır. Araçlar üzerinde yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılacak her türlü değişikliğin ve adres değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur. Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil bürosunda tescil edilinceye ve tescil belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya kadar trafikten men edilir.” ifadeleri yer aldı. Yani aracı modifiye edip yüksek sesle müzik eşliğinde şehir turu atan sürücülere üç maddeyi ihlalden toplamda 1627 TL ceza uygulanıyor. 314 liralık tehlikeli süs takmanın cezası da eklenirse tutar 1941 lirayı buluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Köylüler hep birlikte böyle dua ettiKöylüler hep birlikte böyle dua etti
Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yoluMinecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

İzmir'deki 'siyanürlü cinayet'de yeni gelişme!

Siyanürle anne ve babasını öldürmüştü

Demirtaş ve eşi hakkında çirkin paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı

Paylaşımları sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı

Ankara'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor

Ankara'da kar yağışı başladı!

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? İşte aşı randevu sisteminin detayları

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır?

Karaman'da kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.