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Modifiye araç tutkunları Bursa'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

400 aracın katıldığı etkinlikte modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı

Modifiye araç tutkunları, Bursa'da Club Modifiye Bursa Derneğince düzenlenen "Tuning Show 2018" etkinliğinde bir araya geldi.

Bursa Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen etkinlikte İzmir, Aydın, İstanbul, Manisa, Kocaeli ve Kayseri gibi çeşitli illerden gelen 400 araç görücüye çıktı.

Modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar araçlarını tanıttı.

400 aracın katıldığı etkinlikte, modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı.

Club Modifiye Bursa Derneği Başkanı Gökhan Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 2012 yılında kurulduğunu ve bu seneye kadar çok farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Temel, bu seneki etkinliği Yunuseli Havaalanı'nda yapmaya karar verdiklerini ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Onlar da bizi kırmadı. Bugün çok yoğun bir katılım var. Yoğun katılımla Tuning Show 2018'i gerçekleştirdik. 24 sponsor firmamız var. Toplam 380-400 araç buraya giriş yaptı. Çok yoğun bir ilgi var."

Temel, etkinlikte, desibel yarışması, ticari ve binek güzellik yarışması gibi etkinliklerin yapıldığını, dereceye giren araç sahiplerine de çeşitli hediyeler ve plaket verildiğini sözlerine ekledi.

Otomobilini cenaze nakil aracına çeviren Murat Akbıyık da 5 yıldır modifiye ile ilgilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu otomobiller yurt dışında zaten genelde cenaze veya ambulans aracı olarak kullanılıyor. Biz de bundan esinlenerek bu etkinliğe özel otomobili cenaze nakil aracı modifiyesi yaptık. Sadece tasarım amaçlı yaptık. Trafikte böyle kullanmamız imkansız. Araca ilgi büyük. Bu modifiye herkesin ilgisini çekiyor. Bundan sonra da itfaiye ve ambulans aracı gibi çeşitli modifiyeli araçlar yapmaya devam edeceğiz."

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Bursa Club Modifiye Bursa Derneği modifiye show Şenlik

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