Modifiye araç tutkunları Didim'de buluştu

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen 5. Didim Tuning Fest 2018, Türkiye'nin dört bir yanından modifiye araç tutkunları biraraya getirdi.

Didim'in Akbük Mahallesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen Tuning Fest 2018 Festivali'ne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplam 731 modifiyeli araç katıldı. Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği öncülüğünde, Akbük Liman Alanı'ndaki festivale katılan, ses, görüntü sistemleri ve çeşitli aksesuarlarla modifiye edilmiş araçlar, büyük ilgi gördü.

Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Began Basal, bu yıl 5'incisini düzenledikleri Tuning Fest 2018'te katılan modifiye araç sayısı bakımından rekor kırdıklarını söyledi. Basal, "Bugüne kadar 4 festival gerçekleştirdik. Bunların tümünü de Didim'de Altınkum'daydı. Katılımdan memnunuz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bundan böyle de festivallerimizi burada Akbük'de yapacağız. Çünkü Akbük'ü çok sevdik. Akbük de bizleri sevdi. Bu festivalimize toplam 731 araç kayıt yaptırarak katılım sağladı. Tüm katılımcılara çıkışta katılım plaketlerimizi sunduk. Ayrıca, yarışmalarda derecelere giren katılımcılarımıza çeşitli hediye plaketlerimiz oldu" dedi.

Festivale eş ve çocukları ile katılan modifiyeli araç tutkunları, Akbük'de 2 gün de olsa bir tatil yapma imkanı da buldu.

