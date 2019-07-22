HABER

Modifiye araç tutkunları Erzincan’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

Erzincan’da düzenlenen modifiye araç buluşma etkinliğinde çeşitli illerden getirilen 250 modifiye araç trafiğe kapalı alanda meraklılarına görsel şov sundu.Ekşisu mevkiinde trafiğe kapalı alanda alınan izinle düzenlenen organizasyonda, modifiye araç tutkunlarından oluşan yaklaşık bin kişilik grup 250 aracın gösterisini izledi.Drift atılan ve bazı yarışmalar yapılan etkinlikte sürücüler, “Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır.

Modifiye araç tutkunları Erzincan’da buluştu

Erzincan’da düzenlenen modifiye araç buluşma etkinliğinde çeşitli illerden getirilen 250 modifiye araç trafiğe kapalı alanda meraklılarına görsel şov sundu.
Ekşisu mevkiinde trafiğe kapalı alanda alınan izinle düzenlenen organizasyonda, modifiye araç tutkunlarından oluşan yaklaşık bin kişilik grup 250 aracın gösterisini izledi.
Drift atılan ve bazı yarışmalar yapılan etkinlikte sürücüler, “Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır. Bizler trafiği kesinlikle aksatmadan devlet büyüklerimizin bizlere tahsis ettikleri yerlerde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliğimizi burada paylaşıyoruz” dedi.

Modifiye araç tutkunları Erzincan’da buluştu

Modifiye araç tutkunları Erzincan’da buluştu

Modifiye araç tutkunları Erzincan’da buluştu

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Sel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandıSel nedeniyle Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Düğün magandası 2 kişiyi vurduDüğün magandası 2 kişiyi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 22 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Son dakika: Bingöl'de mavi ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi

FSM'de son durum havadan görüntülendi

Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.