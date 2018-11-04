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Modifiye araç tutkunları Muğla'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Yaklaşık 400 aracın sergilendiği etkinlikte, modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı

Modifiye araç tutkunları, Muğla'da düzenlenen "Muğla Auto Show Tuning" etkinliğinde bir araya geldi.

Muğla Sosyo Kültürel Alanı'nda düzenlenen etkinlikte İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Uşak, Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Muğla'dan getirilen yaklaşık 400 araç görücüye çıktı. Modifiye tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar araçlarını tanıttı.

Etkinlikte, modifiyeli araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı.

120 bin lira harcayarak özel hazırlanan ses sistemini demo aracına monte eden Serdar Demir, "Muğla'da müzik sistemleri ile ilgileniyorum. Aracımın değeri 8 bin lira ancak üzerinde modifiye olarak 120 bin liralık ses sistemi döşedik." dedi.

Organizasyon yetkililerinden Süleyman Turhan da etkinliğin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü, çeşitli özellikte 400 aracın sergilendiğini söyledi.

Muğla'da üçüncü kez düzenlenen etkinlikteki amaçlarının yarışma olmadığını vurgulayan Turhan, "Burada modifiye araçları, klasik araçları ve özel donanımlı ses sistemi olan araçları sergilemek için buluştuk." diye konuştu.

Sergilenen araçların birçoğunda bin liradan 150 bin liraya kadar ses sistemi bulunduğunu anlatan Korkut, "Birlik ve beraberliği pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Burada güzel dostluklar var. Herkes burada araçlarını tanıtarak renk katıyor. Modifiye araç, aslında bir tutku. İnsanlar bu araçlarına özel ilgi gösteriyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
modifiye araç Muğla Şenlik

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