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Modifiye araç tutkunları Samsun'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi ile Samsun Modifiye Kulübünce düzenlenen organizasyonda yaklaşık 35 ilden gelen bine yakın modifiye araç tutkunu, araç şovlarıyla renkli görüntüler oluşturdu - Etkinliğe katılan bazı sürücülerin modifiye araçlarına, 21 yaşında kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay için, "Çektiğin acılar cennet olsun" yazdığı görüldü

Samsun'da düzenlenen organizasyonda buluşan bine yakın modifiye araç tutkunu, araçlarıyla gerçekleştirdikleri şovlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Atakum Belediyesi ve Samsun Modifiye Kulübünce, Atakum Kent Meydanı'nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 35 ilden modifiye araç tutkunu katıldı.

Eski model klasik otomobiller ile model otomobillerin sergilendiği etkinlikte, ses sistemleri başta olmak üzere süspansiyon ve modifiye aksesuarlarla donatılmış araçlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Etkinliğe katılan bazı sürücülerin modifiye araçlarına, 21 yaşında kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay için, "Çektiğin acılar cennet olsun" yazdığı görüldü.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu, "Türk gençlerinin sanata olan düşkünlüğünün açığa çıkması" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Deveci, sürücülerin 20-30 yıllık araçları modifiye ederek araçlara ruh kazandırdığını ifade ederek, "Araçlara kendi kimliklerini katmışlar, kendi kişiliklerini katmışlar, heyecanlarını hayallerini katmışlar. Müthiş bir organizasyon. Türk insanının hayata bağlanma biçimlerinden bir tanesi. Ben bu grubu Atakum'da ağırlamaktan mutluyum." dedi.

Samsun Modifiye Kulübü Başkanı Ahmet Demiray, ilkini düzenledikleri büyük buluşmaya gösterilen yoğun katılımın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Demiray, "Bir dahaki sene daha büyük bir buluşma organize etmeye çalışacağız. Avrupa, klasik ve yerli araçlar katılıyor. Bu organizasyonda yarışma yapmadık. Burada dostluğu, birlik ve beraberliği ortaya koyduk. Yaklaşık 35 ilden katılım var. Çeşitli aktiviteler de düzenledik. Organizasyonumuz festival havasında oldu. Gelecek yıl da benzer bir organizasyonda modifiye araç tutkunlarını bir araya getireceğiz." diye konuştu.

Organizasyonda farklı yarışmalarda dereceye girerek başarı elde eden modifiye araçlar ilgi çekti.

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