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Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen Tuning Fest 2019'ta, yurt genelinden gelen 500'den fazla modifiye tutkunu, araçlarıyla 'En güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarıştı.

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen Tuning Fest 2019'ta, yurt genelinden gelen 500'den fazla modifiye tutkunu, araçlarıyla 'En güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarıştı.
Tekirdağ Motor Sporları Derneği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin katkıları ile sahil dolgu alanında Tuning Fest 2019 festivali düzenledi. 500’ün üzerinde modifiye tutkunu, araçlarıyla alana geldi. Madifiyeciler, yoğun ilgi gören araçlarıyla, 'En güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarıştı. Tekirdağlı vatandaşlar, havanında güzel olması nedeni ile fuara yoğun ilgi gösterdi.
​Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, "Biz Tekirdağ Motor Sporları Derneği olarak 7 yıldan beri profesyonel organizasyon düzenliyoruz. Bir yıl ara verdik. Ondan sonra çok aşırı derecede talep aldık. Tekirdağ'ımız deniz kenarında olduğu için bütün şehirlerden insanlar katılmak istiyor. Biz de bu sene Tekirdağ sahil alanında bir organizasyon yapmak istedik. Yönetimimle bir karar aldık. Çok faydalı bir karar almışız ki şu an alanımıza 500'ün üstünde araç sayısı var. Türkiye'nin her ilinde araç var. Bu yarışmanın amacı nedir, modifiye edilmiş araçların fuarı. Burada iki kategoride yarışmalarımız var. Desibel yarışması, ses yarışması dediğimiz kategori, bir de arabaların güzellik yarışması. Şu an alanda 1 milyon TL'nin üzerine olan araçlarımız var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştuModifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştuModifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştuModifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

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