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Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 21 ilinden 750’den fazla modifiye araç tutkunu, Amasya’da bir araya geldi.Amasya Tuning Kulüp tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Modifiye Festivali güzellik yarışmasına 750’den fazla modifiyeli araç katıldı.

Türkiye’nin 21 ilinden 750’den fazla modifiye araç tutkunu, Amasya’da bir araya geldi.
Amasya Tuning Kulüp tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Modifiye Festivali güzellik yarışmasına 750’den fazla modifiyeli araç katıldı. Çelebi Mehmet Meydanı’ndaki festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sıcak havaya aldırmadan halaylar çektiler. Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, “Şu anda katılım aşırı derecede fazla, bu katılımla birlikte önümüzdeki sene dördüncüyü düzenleyeceğiz. Alanımız yetmiyor ve ses sistemi araçları yoğunlukta. Katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Bir sonraki sene daha iyisi olacak. Avrupa araç kategorisinde 1., 2., 3.’yü seçiyoruz. Yerli araç kategorisinde 1., 2., 3.’yü seçiyoruz. Basıklık yarışmamız var. En basık olan aracımızı seçiyoruz. Bunların haricinde bir sonraki sene ses, desibel yarışması da eklenecek, daha da iyi olacak. Şu an 750 araç var. Çünkü alana sığmayanlar var, alana sığmayanların tamamını alt kata otoparka aldık" dedi.
Modifiye tutkunu sürücülerden Emre Berbergil, “3.’sünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel fuarımıza dışarıdan gelen tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum öncelikle. Bunu zevk amaçlı yapıyoruz. Amasyamızı tanıtım amaçlı yapıyoruz. Gurur duyuyoruz, güzel araçlarımız var. Dışarıdan gelen araçlarımız da güzel, sağ olsunlar evlerinden kalkıp gelmişler hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Festivalde birbirinden güzel modifiyeli araçlar meraklıları tarafından yakından takip edilirken, klasik araçlar da festivalde yerini aldı. Festivalde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut da unutulmadı. Festivalde Avrupa araç kategorisinde 1., 2., 3., yerli araç kategorisinde 1., 2., 3. ve basıklık (yere en yakın araba) yarışması yapıldı.

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi

Modifiye tutkunları 3. kez Amasya’da bir araya geldi
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