HABER

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

Amasya’da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, “Konvoyun amacı Mehmetçiğimize barış harekatında destek vermek.

Amasya’da bir araya gelen 150 kadar modifiye tutkunu ve vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek olmak için konvoy yaptı.
Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri, “Konvoyun amacı Mehmetçiğimize barış harekatında destek vermek. Manevi olarak buradan mesajımızı iletmek. Bunun için de kendi modifiyeci arkadaşlarımızın tamamını çağırdık. Herkes Türk Bayrağını taktı, geldi. Burada mesajımız, biz sizinleyiz diyebilmek ve bunu da şu anda söylüyoruz Allah’a bin şükür" dedi.
Amasya Tuning Kulüp öncülüğünde Şirin Köprüsü’nde toplanan 150 araçlık konvoyda Türk bayrağını arabasına takan Mehmetçiğe destek için konvoya katıldı. Konvoya katılanlar asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.
Modifiye tutkunları ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehir turu attıktan sonra destek konvoyunu başladıkları yerde bitirdi.

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu

Modifiye tutkunlarından Mehmetçiğe destek konvoyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.