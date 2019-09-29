"Modi'nin maskesini düşürmeye devam edeceğiz"

Pakistan olarak her platformda Keşmir'in maruz kaldığı baskıyı anlatacaklarını vurgulayan Han, "Müslümanlardan nefret eden faşist Modi hükümetinin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz. Çaba sarf etmek bizden, başarıya ulaşmak Allah'tan." dedi.

Keşmir sorununa değinen Han, Pakistan'ın her koşulda Keşmir halkını destekleyeceğini belirterek, "Allah'ın rızasını kazanmak için Keşmir'in yanındayız. Hepimizin iyi ve kötü zamanları olabilir ancak asla umudumuzu yitirmemeliyiz. Keşmir'in gözü kulağı sizde. Allah'ın izniyle Keşmir bağımsızlığını kazanacak." diye konuştu.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşayan halkın Hint askerlerinin uyguladığı zulüm ve şiddete karşı silahlanmaktan başka çaresi kalmadığını söyleyen Han, iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirterek şunları söylemişti:

"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar. Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e verilen söz tutulmalı."

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.