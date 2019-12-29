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  4. Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'de yaşanan bombalı terör saldırısına ilişkin, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti.

Haluk KARAASLAN/MOGADİŞU, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'de yaşanan bombalı terör saldırısına ilişkin, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'ye gitmesi gereken 11 hastayı tespit ettik" dedi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik sağlık ekibi, bombalı terör saldırısının yaşandığı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Aden Adde Uluslararası Havalimanında gelen ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali İç Güvenlik Bakanı Mohamed Abukar İslov ve Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mohamed Abdi Hayir karşıladı.
'ÜLKEMİZE GÖNDERECEĞİZ'
Havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyükelçi Yılmaz, Türkiye'nin her zaman Somali'nin yanında olduğunu söyleyerek, "2011 yılında olduğu gibi her zor zamanda devletimiz Somali’nin yanında olmuştur. 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleşmişti. Yine buraya yardım elini uzatan ilk Türkiye olmuştur" dedi.
Patlamada yaralananlardan bir kısmının Türkiye'ye sevk edileceğini ifade eden Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti. Ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da çok kısa bir süre içerisinde uçağa alıp ülkemize göndereceğiz. Şu anda Türkiye’ye gitmesi gereken 11 hastayı tespit ettik. Bazılarının durumu ciddi olduğu için hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bazılarının da buradaki hastanemizin kapasitesi müsait, burada tedavi edilecekler" diye konuştu.
'BÜTÜN HASTALARIMIZI HIZLICA TEDAVİ ETTİK'
Daha sonra ekiplerle beraber hastaneye geçen Büyükelçi Yılmaz ve Bakan İslov ve Hayir, hastaları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, patlamadan sonra hastanelerine ilk etapta patlamadan etkilenmiş 36 yaralı geldiğini söyledi. Eraslan, "Ağır yaralı olanları biz hızlıca ameliyata aldık. Ameliyata aldıklarımızdan ilki ameliyathanede vefat etti, hastalarımızdan birisi de ameliyat sonrası yoğun bakımda vefat etti. Biz bütün hastalarımızı hızlıca tedavi ettik. Dış hastanelerde yoğun bakım olmadığı için bize 5 hasta daha nakledildi. Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi. Toplam da hastanemizde 53 yaralı bulunmaktadır. Bunlardan 11'ini Türkiye’ye göndereceğiz" diye konuştu.
Bu arada, patlamada hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazelerinin de yaralılarla birlikte Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.

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