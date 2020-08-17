HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mogadişu'da Eş Şebab'ın otel baskını: En az 16 ölü

Mogadişu'da Eş Şebab'ın otel baskını: En az 16 ölü

17.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Somali'nin başkenti Mogadişu'da saldırılarını son zamanlarda artıran El Kaide bağlantılı Eş Şebab militanları hükümet yetkililerinin sık sık kullandığı bir otele saldırı düzenledi.

Mogadişu'da Eş Şebab'ın otel baskını: En az 16 ölü

Somali ordusuna mensup özel kuvvetler, başkent Mogadişu'da Eş Şebab militanlarının bastığı oteldeki eylemi sonlandırdı ama 5 saldırganın yanısıra en az 11 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre 200 rehinenin kurtarıldığı olayda onlarca kişi de yaralandı.

Olay, Eş Şebab militanlarının Pazar günü sahildeki turistik Elite Hotel'in önünde araçlı bir bomba patlatmalarıyla başladı.

Daha sonra otele giren militanlar, içerdeki insanları rehine aldılar.

Yakınlarda açılan otel, bir milletvekiline ait ve üst düzey hükümet yetkililerinin sıklıkla gittikleri bir yer.

Görgü tanıkları ilk araç patlamasının başkent Mogadişu'nun her yerinden duyulduğunu ve insanlar bölgeden kaçmaya çalışırken kaos yaşandığını anlatıyorlar.

Güvenlik güçleri patlamadan sonra oteli kordon altına aldı ve içerdeki militanlarla çatışmaya başladı.

Dört saat sonra hükümet sözcüsü Muhtar Omar Twitter'den kuşatmanın sona erdiğini ve silahlı militanların tümünün öldürüldüğünü duyurdu.

Enformasyon Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliyle Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin de olayda öldükleri bildirildi.

Dhacdoone adlı özel Somali haber sitesi, Elite Hotel'in Mogadişu'da en sıkı şekilde korunan binalardan biri olduğunu yazdı.

Eş Şebab eylemleri arttı

Daha önce internete konulan ve Eş Şebab tarafından yapıldığı kaydedilen bir açıklamada "Mücahitler mürtet kesime mensup (hükümet için kullandıkları ifade) bir milletvekiline ait bir otele intihar saldırısı ve komando baskını operasyonu başlatmışlardır" denildi.

El Kaide ile bağlantılı bir örgüt olan Eş Şebab Somali'de on yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyor.

Başkent Mogadişu'dan, Afrika Birliği güçlerinin de desteğini alan Somali hükümeti kuvvetleri tarafından püskürtülen Eş Şebab yine de kentte suikast, bombalama ve silahlı saldırı eylemlerini sürdürüyor.

Son iki aydır cihatçı grubun başkentteki eylemlerinde bir artış görülüyor.

Geçen hafta Mogadişu'da sıkı önlemlerle korunan bir cezaevinde güvenlik görevlileri ile Eş Şebab militanları arasında yaşanan çatışmada 20 kişi öldü.

Hapisteki Eş Şebab militanlarının bir şekilde silahlanarak, cezaevinden kaçmayı denedikleri açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildiGrönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Saat tam 03.02'de...
Saat tam 03.02'de...
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Yeni ölümcül salgınlar kapıda: Kaynağı belli oldu!
Yeni ölümcül salgınlar kapıda: Kaynağı belli oldu!
Trans model 8 aylık hamile kocasıyla fotoğraflarını paylaştı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi
Grönland alarm veriyor! Dönüşü olmayan yola girildi
Almanya, koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişiyi bulamıyor
Striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı
Striptiz kulübünde 500'den fazla kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Zelanda'da genel seçimler koronavirüsten dolayı ertelendi
Genel seçimler koronavirüsten dolayı ertelendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.