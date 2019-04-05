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Mogadişu'da "mini maraton" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Gençler 4 kilometrelik koşuya büyük ilgi gösterdi

ADDİS ABABA (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce gencin katılımıyla mini maraton koşusu düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkentteki yaklaşık 4 kilometrelik yarışa Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadija Muhammed ve Mogadişu Belediye Başkanı Muhammed Ömer Osman da katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen maratonda gençlerin kıyasıya yarışı seyircilerden alkış toplarken, Mogadişu'nun yaşlı sakinlerinin de koşuda yerlerini aldığı görüldü.

Maratonu Abdinur Muhammed Garad birincilikle bitirirken, kadın atlet Meryem Nur Musa ikinci oldu.

Yarış boyunca şehirdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koşu maraton Mogadişu Somali

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