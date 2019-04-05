ADDİS ABABA (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce gencin katılımıyla mini maraton koşusu düzenlendi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkentteki yaklaşık 4 kilometrelik yarışa Somali Gençlik ve Spor Bakanı Khadija Muhammed ve Mogadişu Belediye Başkanı Muhammed Ömer Osman da katıldı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen maratonda gençlerin kıyasıya yarışı seyircilerden alkış toplarken, Mogadişu'nun yaşlı sakinlerinin de koşuda yerlerini aldığı görüldü.
Maratonu Abdinur Muhammed Garad birincilikle bitirirken, kadın atlet Meryem Nur Musa ikinci oldu.
Yarış boyunca şehirdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.
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