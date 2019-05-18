Mogadişu'daki çatışmalar yaşamı olumsuz etkiliyor

SOMALİ (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk, hükümet güçleri ile terör örgütü Eş-Şebab arasındaki çatışmaların getirdiği sıkıntılarla mücadele ediyor.

Afrika'nın doğusunda bulunan Somali'nin başkenti Mogadişu'da günlük yaşam zor koşullara rağmen devam ediyor. Zaman zaman bölgede meydana gelen bombalı saldırılar ve çatışmalar nedeniyle başkentte güvenlik sıkıntısı yaşanıyor. Somali güvenlik güçleri, bölgedeki olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde ve elleri tetikte dolaşıyor. Kentte güvenlik gerekçesiyle her 100 metre arayla kontrol noktaları bulunuyor.

- Saldırılara karşı eşekli taşımacılık

Meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle başkent Mogadişu’nun işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'ye kamyon ve ağır tonajlı araçların girmesine izin verilmiyor. Başkentin en önemli noktaları arasında yer alan caddede taşımacılık sadece eşeklerle yapılabiliyor.

Bazı Somalililer, daha güvenli olduklarını düşündükleri çevre kamplarda hayatını sürdürüyor.

Öte yandan, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı da bölgede görev alıyor.