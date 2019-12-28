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  4. Mogadişu'daki Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Mogadişu'daki Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

28.12.2019 11:57 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da kalabalık bir kontrol noktasında bir otobüste meydana gelen patlama sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti

Mogadişu'daki Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da kalabalık bir kontrol noktasında bir otobüste meydana gelen patlama sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ülke sık sık meydana gelen terör eylemleriyle sarsılıyor.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan Sabdow Ali isimli bir görgü tanığı güçlü bir patlama sesi duyduktan sonra olay yerine gittiğinde en az 13 kişinin hayatını kaybetmişl olduğunu gördüğünü söyledi. Ali, olay yerinde çok sayıda yaralının da bulunduğunu anlattı. Görgü tanığı patlamanın ardından ateş açtığını bu sebeple kendisinin de evine kaçtığını belirtti.

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Mahmud da yaptığı açıklamada patlamada çoğu öğrenci en az 90 sivilin yaralandığını söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak Somali’de El Kaide bağlantılı El Şaab örgütünün bu tarz saldırılar yaptığı biliniyor.

Daha önceki saldırılarda olduğu gibi gazetecilerin olay yerine yaklaşmasına hastanelerin kayıplar hakkında basına bilgi vermesine izin verilmiyor.

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