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  4. Mogadişu’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçi Çorum’da toprağa verilecek

Mogadişu’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 işçi Çorum’da toprağa verilecek

02.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişiden Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu’nun cenazeleri Çorum’da toprağa verilecek.Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüce Türk milletinin başı sağolsun.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişiden Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu’nun cenazeleri Çorum’da toprağa verilecek.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüce Türk milletinin başı sağolsun. Mogadişu’daki terör saldırısı neticesi Ortaköy ilçemize bağlı Aşdağul beldesinden Erdinç Genç şehit olmuştur. Aynı beldeden 2 vatandaşımız da yaralıdır. Şehidimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu’nun cenazelerinin yarın gece uçakla Ankara’ya getirileceği öğrenildi. Erdinç Genç’in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu’nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu’nun geçen yaz düğün yaptığı ve babası Ömer Aydoğdu’nun da saldırıda yaralandığı ve hastanede tedavi altına aldığı öğrenildi.

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