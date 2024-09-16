Mogan Gölü nerede? Mogan Gölü'ne nasıl gidilir? Mogan Gölü yol tarifi

Ankara'nın en çok ziyaret edilen ve gezilmesi gereken yerlerinden biri olan Mogan Gölü, Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri. Piknik yapmak ya da ağaçların arasında güzel bir gün geçirebilmek için tercih edilen yerlerden biri olan Mogan Gölü'ne yol tarifinde toplu taşıma kullanılıyorsa parka en yakın duraklarda inilebilir.

Mogan Gölü nerede?

Mogan Gölü, Ankara'ya 20 km uzaklıkta olan Gölbaşı ilçesinde bulunuyor. Doğa parkı olan bu göl, 650.000 metre kare alan üzerine kurulu ve bitki örtüsü genellikle otsu bitkilere sahip. Gölbaşı ilçesinin doğu yakasında bulunan bu göl, bir tatlı su gölüdür ve doğal güzellikleri ile hem bölge halkının hem de turistler için popüler bir güzelliktir. Mogan Gölü Gölbaşı Ankara ilçesinde bulunduğu için halk arasında Gölbaşı olarak da adlandırılıyor.

Mogan Gölü'ne nasıl gidilir?

Mogan Gölü'ne gidebilmek için farklı birkaç ulaşım şekli bulunur. Gölbaşı ilçesi Ankara'ya yakın olduğu için özel araç, toplu taşıma ya da taksi gibi alternatifler bulunur. Özel araçla Mogan Gölü'ne gitmek için en çok kullanılan yol D-750 karayoludur. Bu yol üzerinden Mogan Gölü yol tarifi ile tabelalar takip edilerek kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Toplu taşıma ile ulaşımda ise Ankara merkezden kalkan bazı otobüs hatları ile göle ulaşılabilir. Gölbaşı ilçe merkezinden kısa bir yürüyüş mesafesinden sonra göle varılabilir.

Yine Ankara merkezden Mogan Gölü'ne taksi ile gidebilmek de mümkündür. Fakat maliyet açısından özel araç ya da toplu taşıma daha uygun olacağından tercih edilebilir.

Mogan Gölü'nde ne yapılır?

Mogan Gölü'nde yapılabilecek pek çok farklı etkinlik bulunuyor. Geniş bir alana sahip olan gölde doğa parkı ve piknik alanları, koşu ve yaya yolları, köprülerle ulaşılan marina adası ve ahşap kıyı yolu bulunuyor. Bu kapsamda gölde, hafta sonu piknikleri yapmak oldukça keyifli bir hâle geliyor. Bunun yanı sıra çocuklar için oyun alanı, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları da bulunduğu için güzel zaman geçirmek mümkün. Mogan Gölü Gölbaşı Ankara'da , sosyal aktivitelerden yararlanmak ve şehir stresinden uzaklaşmak için oldukça fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

Mogan Gölü'nde neler var?

Mogan Gölü içerisinde birbirinden farklı birçok aktivitenin yapılabileceği alanlar bulunuyor. Özellikle ailecek gidildiği zaman hemen herkese hitap edecek aktivitelerin bulunması bu gölü daha da çekici kılıyor. "Mogan Gölü'nde ailecek hangi etkinlikler yapılabilir?" diye merak edenler için şöyle bir sıralama yapmak mümkün:

Göl kenarında piknik yapmak,

Basketbol ya da futbol sahalarında oyun oynamak,

Koşu ve yürüyüş yollarında yürüyüş yapmak,

Tenis kortu alanında tenis oynamak,

Göl içerisinde bulunan restoranlarda bir şeyler yiyip içmek,

Çocuk oyun alanlarında çocukların eğlenmesini sağlamak.

Mogan Gölü giriş ücretli mi?

Mogan Gölü'ne gitmek isteyen birçok insanın merak ettiği konulardan biri de gölün ücretli olup olmadığıdır. Mogan Gölü girişleri kişi başı olarak ücretlendirilir. Ayrıca Mogan Gölü giriş çıkış saatleri sınırsız olup, haftanın her günü 24 saat giriş yapılabilir. İçerisinde bulunan restoran ve kafeler ise özel işletme olduklarından dolayı belirli saatlerde açılıp, belirli saatlerde kapanır.