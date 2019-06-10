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Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.

Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.
Mogan Gölü'nde öğleden sonra suyun yüzeyinde ceset görenler, polise haber verdi. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi gölden çıkardı. 14-15 yaşlarında kız çocuğuna ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, göl çevresinde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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