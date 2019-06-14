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Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 23:11 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, bir kadına ait ceset bulundu.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, bir kadına ait ceset bulundu. Sudan çıkarılan cesedin, Melek A.’ya (37) ait olduğu belirlendi. Gölde 4 gün önce de, 14 yaşındaki Adalet Ş.’nin cansız bedeni bulunmuştu.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Mogan Gölü'nde, güvenlik görevlileri tarafından kadın cesedi bulunması üzerine polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelerek çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkardı.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan ön araştırmada cesedin, Melek A.’ya ait olduğu belirlendi. Melek A.’nın Ankara’nın Keçiören ilçesinde oturduğu tespit edildi.

DÖRT GÜN ÖNCE ÇOCUK CESEDİ BULUNMUŞTU

Öte yandan, gölde geçtiğimiz günlerde de 14 yaşındaki Adalet Ş.’nin cansız bedeni bulunmuştu. Melek A.’nın cesedinin bulunduğu alanın, Adalet Ş.’nin cesedinin bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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