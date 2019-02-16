HABER

"Mogan'ı öyle güzelleştiririz ki Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "(Mogan Gölü) 2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Buranın kurtuluşu buydu, bunu yaptık. İkinci aşama etrafında iyi bir parkın yapılması. Projesini çizdirdim, buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur"

ANKARA(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mogan Gölü'nde temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Buranın kurtuluşu buydu, bunu yaptık. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur." dedi.

Özhaseki, Gölbaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada ailesinin esnaf olduğunu ve bu kültürle yetiştiğini belirten Özhaseki, belediyelerin şehrin alt ve üstyapısıyla ilgilenmenin yanı sıra ticaretin nasıl gelişeceği konusunda da esnafla bilgi paylaşımında bulunması ve ticaretin daha iyi yapılabileceği bir ortamı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, bir kişinin işi iyi olduğunda herkesin işinin iyi olacağını, bunun yolunun da belediyelerden geçtiğini kaydederek, "Belediyeler bütçenin tamamını kendi şehrinde kullanacak, sonra her alanda; turizmde, sanayide, ticarette nasıl istifade ederiz, bütün bunları inceleyerek kendi şehri lehine rekabet ortamında en iyisini yapmak için çırpınacak. Böyle olursa şehirdeki pasta büyür ve herkes o şehirde yaşamaktan mutlu olur." diye konuştu.

Gölbaşı için hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Özhaseki, bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları hatırlatarak, Mogan Gölü'nün dip çamurunun yükseldiğini, bunun üzerine ihale yapıldığını ve 100 milyon liraya yakın bir bütçe ayırarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Buradaki çalışmaların çoğunun tamamlandığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"2-3 sene sonra emin olun burada masmavi bir göl olacak. Bunu herkes bilsin. Buranın kurtuluşu da buydu, bunu yaptık. Şimdi çalışmalar da zaten devam ediyor. İkinci aşama, etrafında iyi bir parkın yapılması. Buranın projesini çizdirdim. Allah izin verirse buranın etrafını öyle güzelleştiririz ki emin olun Ankara'ya deniz gelmiş gibi olur, burası tek olur. Hafta sonlarında insanlar bu çevreye gelir, yemek yer, gezer, oturur, yürüyüş yapar, keyfini çıkarırlar. 13 millet bahçesi hazırladım. Her birine emek vereceğim, yemyeşil alanlar çıkacak ama Allah'ın yarattığı fiziki bir güzellik önce burada var. Önce bunu bir değerlendirelim."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.