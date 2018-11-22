Mogherini: ‘Çifte Standart Yok AB’nin Standartları Var’

Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, bugün Ankara’da yapıldı. Toplantıya öğle arası verildiğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile AB Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Çavuşoğlu’nun “çifte standart”, “siyasi engelleme” gibi AB’ye eleştiriler yöneltti. Mogherini’nin ise “AB’nin Türkiye’nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nden bugüne hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları konularında belirli standartları olduğunu” vurguladı. Mogherini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz” dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde verdiği kararın uygulanması gerektiğinin de altını çizdi. Öte yandan, basın toplantısında Hahn, Osman Kavala’nın tutukluluğunu eleştirirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da isim vermeksizin Kavala’nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür Derneği’ni ve akademisyenleri hükümeti devirmek suçunu işlemekle itham etti.

Çavuşoğlu: “AB güvenilir olmayan bir ortaktır” Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB’ye tam üye olmayı hedeflediğini ve AB’nin Türkiye’nin katılım müzakerelerini tamamiyle teknik düzeyde yürütmesi gerektiğini belirterek, “Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye’yi dışlayan, Türkiye’nin bir aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların müzakerelerimize hiçbir faydası yoktur. Ortaya çıkarılmış engeller siyasi engeller. AB’nin kendi büyümesine, refahına ve istikrarına da faydası yoktur. AB’nin kilitlediği kapıları kendisi için açması gerektiğini buradan bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasında, Türkiye üzerinden Avrupa’ya olan göçler konusunda 18 Mart 2016’da imzalanmış mutabakatı anımsattı. Çavuşoğlu, “Bunun tam anlamıyla uygulaması iki taraf için de yararlıdır. AB’nin 18 Mart mutabakatını uygulaması gerekmektedir. Yunan adalarına kaçak geçişler tarafımızca ciddi bir biçimde azaltılmıştır. Ancak bu mutabakatta 5 faslın açılması var ama siyasi engellerle bu fasıllar açılmamıştır” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin müzakerelerde 5 faslın açılması yanı sıra Gümrük Birliği’nin güncellenmesini de beklediğini söyleyerek, bunun da AB Komisyonu’nun bazı ülkeleri tarafından siyasi nedenlerle engellendiğini söyledi. Çavuşoğlu, Avrupa Sayıştayı’nın Türkiye’ye 18 Mart mutabakatı kapsamında verilmiş paranın nasıl harcandığına ilişkin Ankara’nın şeffaf bilgi paylaşımı yapmadığına ilişkin tespitiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin 18 Mart mutabakatıyla vaat edilmiş olan 3 milyar Euro’dan 1,7 milyar Euro’nun proje bazlı harcamalar için kullanıldığını ve sürecin yavaş ilerlediğini, aslında 3 milyar Euro’nun şimdiye değin verilmiş olması gerektiğini de ifade etti. Çavuşoğlu, mutabakata imza atıldığında Türkiye’ye sözler verildiğini vurgulayarak, “AB ile müzakerelerde 5 fasıl daha açılması dair mutabakat sağlıyoruz. Ama aradan kısa süre geçiyor, AB’den Türkiye ile yeni fasıl açılmasın kararı çıkıyor. Bu halkımızda güvensizlik yaratıyor. Kısa sürede başka bir karar alınıyor. Bu nedenle AB güvenilir olmayan bir ortaktır” dedi.

Çavuşoğlu, Mogherini ile Hahn’ın, akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik yeni soruşturma ve Osman Kavala’nın halen tutukluluğuyla ilgili eleştirilerine de yanıt verdi. Çavuşoğlu, sivil toplum örgütlerinden, sivil demokrasiyi ve insan haklarını savunma amacıyla hareket etmelerinin beklendiğini belirterek, “Amaç, demokratik şekilde seçilmiş hükümeti güç kullanarak ya da başka yollarla görevden uzaklaştırmak değildir. Bu eyleme kim katılırsa katılsın yargılama süreçlerine de tabii olmalıdır. Bunları, seçilmiş hükümeti devirmek için yaptım diyenleri de AB’nin ‘sivil toplum’ diye savunması da çelişkilidir” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Mogherini’nin AİHM’in Demirtaş’ın serbest kalması gerektiği yönündeki kararını Türkiye’nin uygulaması gerektiğine ilişkin sözlerine ise yanıt vermedi. Mogherini: “AİHM kararını uygulamak önemli bir AB duruşu olacaktır” AB Konsey Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ise, konuşmasına “AB, Türkiye’yi güçlü görmek istiyor. Türkiye’nin istikrarlı demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Özellikle de jeopolitik bir bağlam içerisinde. Demokratik, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı konusunda çalışmasını istiyoruz. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin de kurucu üyelerinden birisi, bununla gurur duyulması da gerekmektedir. Akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle ilgili adli süreçler konusunda masumiyet karinesi AB’de önem taşımaktadır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de temellerini oluşturmaktadır” diyerek başladı.

2016’da yaşanan darbe girişiminin önemli izler bıraktığını da kaydeden Mogherini, AB’nin bunun farkında olduğunu da kaydetti. Mogherini, ayrıca AİHM’in Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasının insan haklarına aykırı olduğunu söylediğini belirterek, AİHM’in benzer davaları da benzer şekilde ele alacağını ümit ettiklerini de açıkladı. Mogherini, soru-cevap bölümünde Çavuşoglu’nun AB’yi “çifte standart” ve “güvenilir olmamak” ile ilgili sözleri üzerine ise konuşmasını sertleştirdi. Türkiye’nin AİHM’in kararını uygulaması gerektiğini yineleyen Mogherini, bunun uygulanmasını insan hakları ve yargı açısından önemli bir AB duruşu olarak göreceklerini de söyledi. Mogherini, Türkiye’de de AİHM’in kararının geçerli olması gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi. Mogherini, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinde Çavuşoğlu’nun dillendirdiği engellemeler konusunda ise, “AB somut bir ilerleme görmeyi bekliyor, Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan haklarında AB standartlarına uyum konusunda. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin de kurucu üyesidir. Burada çifte bir standart yok, hoşlanın ya da hoşlanmayın AB’nin standartları var. AB’den daha güvenli bir ortak bulmak da mümkün değil. AB’nin çok açık ve işbirlikçi bir duruşu olduğunu söyleyebiliriz” mesajını verdi.