HABER

Mogherini: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ediyoruz

22.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AİHM'nin verdiği kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "kısa süre içinde serbest bırakılmasını ümit ettiklerini" söyledi.

Mogherini: Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında Ankara'yı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mogherini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik kararına değindi.

Mogherini, Kasım ayı başında cezaevinde ikinci yılını dolduran Demirtaş'ın tutukluluğu konusunda, "Kısa süre içinde serbest bırakılacağını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı Salı günü karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğunun, bir milletvekili ve siyasi lider olarak TBMM çalışmalarına katılımını ve ifade özgürlüğünü engellemiş olmasını ise AİHS'nin serbest seçim hakkıyla ilgili maddesine aykırı bulmuştu. Mahkeme bu tespitlerden yola çıkarak, AİHS’nin 46’ncı maddesi gereği, Demirtaş’ın devam eden tutukluluğunun neden olduğu ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliye edilmesi talebinde bulunmuştu.

Gözaltındaki akademisyenler

AB yetkilisi Mogherini, Türkiye'de son dönemde gözaltına alınan akademisyenlerin durumu konusundaki endişelerini de Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede ifade ettiklerini belirtti.

Mogherini, "darbe girişiminin bıraktığı yaraların" farkında olduklarını ancak artık olağanüstü hâl döneminin "geride kaldığını" hatırlattı.

"Avrupa Birliği güçlü bir Türkiye görmek istiyor" diyen Mogherini, "daha güçlü bir Türkiye'nin ise hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik bir Türkiye olduğunu" ifade etti.

Hahn da basın toplantısındaki açıklamasında, Türkiye'de hâlen çok sayıda akademisyen ve gazetecinin cezaevinde olmasının AB'de büyük endişe yarattığını söyledi.

Çavuşoğlu'ndan terörle mücadeleye destek çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise AB üyesi ülkelerden Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut destek vermesini beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "'Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır" diye konuştu.

Kaşıkçı cinayeti

Ortak basın toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin gelişmeler de konuşuldu.

"Bu korkunç cinayetten gerçekten sorumlu olanlar hesabını vermek zorunda" diyen Mogherini, olaya dair "tamamen şeffaf ve güvenilir bir soruşturma" gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu. AB temsilcisi, "Bizim için hesap verdirmek intikam almak anlamına gelmiyor" diye ekledi.

DW,rtr/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...Görebilmek için birbirleriyle yarıştılar! Tüm bu kalabalığın nedeni...
Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli AdamTarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam
10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İlginizi Çekebilir

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

ABD açıkladı: Suriye'de gözlem noktası kurulacak

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

Suudi iş adamlarından sosyal medyada Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

10 yaşında kardeşini öldüren çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

Toplu mezarda 230 ceset bulundu!

Toplu mezarda 230 ceset bulundu!

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

Avrupa'da 'Cebelitarık' çatlağı! İspanya'dan 'Hayır oyu veririz' çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.