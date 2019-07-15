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Mogherini: “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda İran’ın nükleer anlaşması, göç, Libya gibi konuların ele alınacağını ifade eden Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sondaj çalışmalarına ilişkin ifadeler kullandığını kaydeden Mogherini, “Konuşmama, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün, darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü, hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.

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