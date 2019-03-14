Mogherini: Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Suriye Donörler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Mogherini, Türkiye'deki mültecilere yardım amacıyla AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında Ankara'ya ikinci dilim olarak 1.5 milyar euro vereceklerini belirtti.

Diğer taraftan Mogherini, AB'nin Suriyeli mültecilere 2019-2020 yıllarında 1 milyar eurodan fazla yardım sunacağını söyledi.

Mogherini, "AB'nin 2019'da 560 milyon euro tutarında yardım sunacağını ve 2020 yılında aynı tutarda yardımı sunmaya hazır olduğunu açıklamaktan sevinç duyuyorum. Bu seviyeyi 2021'de de korumayı planlıyoruz" dedi.

Mogherini, bu yardımın Suriye ile Ürdün ve Lübnan gibi Suriye'ye komşu ülkelerdeki Suriyelilere yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

