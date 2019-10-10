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Mogherini ve Borrell'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:20 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Suriye’deki Türk askeri harekatının sona ermesini istiyoruz" - "Şu anda, uluslararası kuruluşların yerlerinden edilmiş kişilere yaptığı yardımı askeri hareketlerle bağdaştırırsak bir hata yaparız"

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

Mogherini, Akdeniz için Birlik (UpM) kurumunun Barselona'da düzenlediği 4. Bölgesel Forum'un kapanışındaki basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorulara cevap verdi.

"Suriye’deki Türk askeri harekatının sona ermesini istiyoruz." diyen Mogherini, askeri harekatın "mülteci yardımına bağlanmaması gerektiğini" savundu.

Mogherini, "Şu anda, uluslararası kuruluşların yerlerinden edilmiş kişilere yaptığı yardımı, askeri hareketlerle bağdaştırırsak bir hata yaparız. AB, Suriyeli mültecilere yardım etmek için Türk yetkilileri finanse etmiyor, uluslararası kuruluşları finanse ediyor." dedi.

Diğer yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliğini Mogherini'den devralacak İspanya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İspanya'nın AB ile aynı açıklamaları paylaştığını söyledi.

Borrell, "Suriye'deki sorun top atışlarıyla çözülmez. Cenevre'de Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan diyalog sürecinin devamını savunmak gerekiyor." diye konuştu.

Borrell, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı İspanya'nın Adana'da konuşlanan Patriot füze savunma sistemiyle ilgili yeni bir karar alıp almayacağıyla ilgili soruya ise İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Robles, İspanya'nın Adana'daki Patriot füze savunma sistemi misyonunun geleceğine ilişkin kararın NATO içinde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki barış misyonları içindeyiz ve bu nedenle askeri bir tırmanışa yol açabilecek bir risk varsa, bu konuyu NATO'da gündeme getiririz." demişti.

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Barış Pınarı Harekatı (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fede İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

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