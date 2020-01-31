Moğolistan Çin sınırını kapatıyor

Moğolistan, korona virüsü salgını nedeniyle Çin sınır kapılarının 2 Mart’a kadar kapalı olacağı kararı aldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde acil durum uyarısı yapmasının ardından, Moğolistanlı yetkililerin yaptığı açıklamada Çin’de hızla yayılmaya başlayan salgın nedeniyle, Çin sınır kapılarının 2 Mart’a kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Öte yandan yapılan açıklamada Wuhan’da bulunan 30 Moğol vatandaşının ise 6 Şubat’ta tahliye edileceği de belirtildi.

