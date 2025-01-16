Moğolistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile görüşmesinin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

"Kıymetli heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Ukhnaa'yı Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Ben de önmüzdeki dönemde Moğalistan'a iade-i ziyarette bulunmayı istiyorum. Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Ortak bildiriyi az önce huzurlarınızda imzaladık. Bu ortaklığın dünyaya ve Orta Asya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Eğitim, çevre gençlik ve spor alanlarında belgeler imzalanadı. Bütün bu belgeler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek ve mevcut işbirliğimizi ileri konuma taşıyacaktır.