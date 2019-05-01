Moğolistan'da 2 kişi hıyarcıklı vebadan öldü

ULAN-BATUR (AA) - Moğolistan'ın Bayan-Ulgiy eyaletinde 2 kişinin hıyarcıklı vebadan yaşamını yitirdiği, hastalık nedeniyle bölgenin de karantina altına alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, bölgedeki 2 kişinin hıyarcıklı veba hastalığından dolayı öldüğü ifade edildi.

Yetkililer, hastalığın görüldüğü bölgenin karantina altına alındığını ve hastalığın yayılmasını önlemek için bir takım tedbirler alındığını duyurdu.

Haberde, hıyarcıklı veba hastalığının köstebek veya sıçanlardaki parazitler tarafından insanlara bulaşan "Yersinia pestis" enfeksiyonundan kaynaklandığı da vurgulandı.

