MOĞOLİSTAN (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Asya ülkesi Moğolistan'ın Bayan-Olgii kentindeki bin Müslüman aileye kurban eti dağıttı.
Derneğin Moğolistan sorumlusu Bilal Değirmenci, AA muhabirine, 2018 yılı kurban çalışmaları kapsamında Altay dağlarının eteklerine geldiklerini söyledi.
Kurban etlerini yaklaşık iki hafta önce kentte yaşanan sel felaketinden zarar gören ve ihtiyaç sahibi bin aileye ulaştırdıklarını aktaran Değirmenci, şöyle konuştu:
"Altay dağlarının doğu yamaçlarında Kazak Müslümanlarla nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir bölgeyiz. Bölge geçen haftalarda çok büyük sel felaketi atlatmış yaklaşık 700 ev zarar görmüş. Bu bayramda da kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."
Yardım yapılan aileler Cansuyu ekiplerine teşekkür ederek, Türkiye'den Moğolistan'a kurbanlarını gönderen hayırseverlere dua etti.
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