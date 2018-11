Moğolistan'da mandıracılık 3 bin yıldan daha eskiye dayanıyor

Araştırmacılar, mandıracılığın Moğolistan'da, M.Ö. 1300'lerin başlarında nüfus göçünden ziyade kültürel temas yoluyla başladığını ortaya koydu.

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, Max Planck İnsanlık Tarihi Bilimi Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, Doğu Asya bozkırlarındaki mandıracılığın köklerinin, Cengiz Han'ın 13. yüzyılın başlarında Moğol İmparatorluğu'nu kurmasından 2 bin yıldan fazla süre öncesine dayandığını gösterdi.

Araştırmada, "Moğolistan bozkırlarındaki çobanların başarılı şekilde Asya'nın tamamı ve Avrupa'yı fethetmesini sağlayan" mandıracılığın, Moğollara, M.Ö. 1300'lerin başlarında kültürel temas yoluyla geçtiği belirtildi.

Araştırmacılar, o zamanlar, sütü sağılan sığır, koyun ve keçinin bölgeye özgü olmadığına işaret ederek, mandıracılığın, Romanya ve Moldova'dan Rusya'nın güneyine ve Kazakistan'ın kuzeyine uzanan, "Batı Bozkır" olarak adlandırılan bölge çobanları tarafından yöre halkına öğretilmiş olabileceğini kaydetti.