HABER

Moğolistan’da veteriner hekimlere TİKA desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Moğolistan’da veteriner hekimlere kışlık üniforma desteği sağlandı.Proje kapsamında TİKA tarafından Moğolistan’ın 21 il ve 331 ilçesinde çalışan 700 veteriner hekime kışlık üniforma temin edildi.Geçen yıllarda ağır kış şartları nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtilen Moğolistan’da en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor.Moğolistan’da yaklaşık 60 milyon hayvan bulunması sebebiyle hayvancılık sektörü ülke ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Moğolistan’da veteriner hekimlere kışlık üniforma desteği sağlandı.
Proje kapsamında TİKA tarafından Moğolistan’ın 21 il ve 331 ilçesinde çalışan 700 veteriner hekime kışlık üniforma temin edildi.
Geçen yıllarda ağır kış şartları nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtilen Moğolistan’da en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor.
Moğolistan’da yaklaşık 60 milyon hayvan bulunması sebebiyle hayvancılık sektörü ülke ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor. Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, hayvancılıktan gelen katma değer oranının arttırılması, et ve et ürünlerinin ihraç edilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.
Hayvanlarını rahat otlatmak isteyen ve kent merkezlerinde evleri bulunmayan vatandaşlar, göçebe bir hayat sürüyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı ülkede veteriner hekimlerin korunaklı ve sağlıklı çalışabilmeleri amacıyla TİKA tarafından veteriner hekimlere yönelik proje gerçekleştirildi.
Bakanlık binasında düzenlenen teslim törenine, Moğolistan Gıda, Ziraat ve Hafif Sanayi Bakanı Ulaan Chultem, T.C. Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal, Bakanlık Müsteşarı Jambaltseren Tumuruya ve İl Veteriner Genel Müdürleri katıldı.
Bakan Chultem yaptığı konuşmada, TİKA ile uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduklarını, veteriner hekimlere kışlık üniforma temini projesinin kendileri için çok önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde de işbirliğine devam etmeyi ümit ettiklerini ifade ederek bu vesileyle TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkürlerini bildirdi.
T.C. Ulanbator Büyükelçisi Yazal da Moğolistan ile Türkiye arasında özellikle hayvancılık alanında ticaretin geliştirilmesine yönelik işbirliğine açık olduklarını vurguladı.
Moğolistan’da Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hekimleri Kanunu’nun 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Gıda, Köy İşleri ve Hafif Sanayi Bakanlığı tarafından 21 il ve 331 ilçede Veterinerlik Genel Müdürlüğü kuruldu. Veteriner Hekimler, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınması ve veterinerlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde faaliyetlerde bulunuyor.

Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken... Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken...
Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiYüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu: "TİKA ile işbirliği yapmaya hazırız”DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu: "TİKA ile işbirliği yapmaya hazırız”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bağcılar’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Şüpheliler adliyeye getirildi

Adliyeye böyle getirildiler

Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.