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Moğolistan'dan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ile sınır kapısını kapatma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Moğolistan'dan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ile sınır kapısını kapatma kararı

Moğolistan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle Çin ile arasındaki sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Moğolistan Ulusal Haber Ajansı "Monstame"nin haberine göre, Moğolistan Bakanlar Kurulu, dün yeni tip koronavirüs gündemiyle acil toplandı.

Toplantıda virüsün yayılmasını önlemek ve Çin ile sınır kapısında güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla sınır kapısının yaya ve araç trafiğine kapatılması kararı alındı.

Ülkede henüz virüs vakasına rastlanmazken, Çin ile sınır komşusu olunması nedeniyle virüsün yayılma riski yüksek olarak görülüyor.

Sağlık tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ülkede, tüm toplu etkinlikler de iptal edildi.

Öte yandan, tüm üniversiteler, yüksek eğitim kurumları ve mesleki eğitim kurslarında 2 Mart'a kadar eğitime ara verildi.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde eğitim gören 31 Moğolistanlı öğrencinin de ülkeye geri getirileceği kaydedildi.

Moğolistan Olağanüstü Hal Komisyonu, 24 Ocak Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarla birlikte anaokullarda da 2 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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