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Moğolistan’ı vuran kum fırtınasında 9 kişi öldü

16.03.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Moğolistan’da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.Moğolistan’ı vuran kum fırtınasının bilançosu netleşti.

Moğolistan’da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
Moğolistan’ı vuran kum fırtınasının bilançosu netleşti. Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu ülkenin büyük bir kesiminde etkili olan yoğun kum fırtınasında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerden 8’inin güneydeki Dundgovi ilinde yaşandığı belirtilirken, diğerinin Arkhangai eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk olduğu aktarıldı. Fırtınalarda kaybolan yaklaşık 600 kişiden 565 kişinin sağ olarak bulunduğu, arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Başta Dundgovi olmak üzere çok sayıda ildeki fırtınalarda elektrik hatlarının zarar gördüğü kaydedildi.
Moğolistan’da ilkbaharda toz ve kar fırtınası sıklıkla görülüyor.
Öte yandan dün Moğolistan’dan gelen toz fırtınası nedeniyle Çin’in başkenti Pekin’de gökyüzü sarı renge bürünmüş, Pekin Daxing Uluslararası Havalimanındaki uçuşların bir kısmının askıya alındığı açıklanmıştı.

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