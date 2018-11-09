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Moğolistan'ın ilk kapalı su arıtma tesisi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 13:00 | Son Güncelleme

Bir Türk firması tarafından yapılan tesisin açılışını, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Havdislamın Badelhan ve Ulanbator Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal birlikte yaptı

ULANBATOR (AA) - Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir Türk firması tarafından inşa edilen ülkenin ilk kapalı su arıtma tesisi tamamlandı.

Buyant-Ukhaa bölgesinde yer alan ve Türk firması HNC İnşaat'ın yaptığı atıksu arıtma tesisinin açılışına Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Havdislamın Badelhan, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, HNC İnşaat yetkilisi Özkan Öztürk, devlet yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Badelhan törende yaptığı konuşmada, Moğolistanda ilk defa kapalı yapı şeklinde bir arıtma tesisi inşa edildiğini söyledi. Tesisin, Moğolistan hükümet programındaki en büyük projelerden biri olduğuna işaret eden Badelhan, günlük arıtılan 20 bin metreküp suyun 160 bin konutun kullanımına verileceğini kaydetti.

Arıtma tesisinin iki özelliği bulunduğuna dikkati çeken Badelhan, "Bunlardan birisi, ülkemizde ilk defa kapalı yapılar şekilinde inşa edilmiş olmasıdır. İkicisi ise çıkan çamuru işleyip oradan metan gazı üretip sanayi ısıtmasında kullanılabilecek güncel teknolojiye göre yapılan tesis olmasıdır." dedi.

HNC İnşaat yetkilisi Özkan Öztürk ise gerçekleştirdikleri projeyle, hızla gelişmekte olan Ulanbator'un doğasını koruyarak Tuul nehrinin temiz kalmasının amaçlandığını vurguladı. İnşaatın 2015'te başladığını hatırlatan Öztürk, "Moğolistan'da daha önce hiç yapılmamış, kullanılmamış bazı teknolojileri de buraya getirmiş durumdayız. Tesisten çıkacak atıklardan üretilecek enerji yine bu tesiste kullanılacak. Bütün tesis koku filtreleriyle donatılmış durumda. Böylece temiz bir çevre, temiz bir hava sağlanmış olacak. Türklerin ve Moğolların köklü ortak tarihe dayanıyor. Bu dostluğunun bilinciyle iş birliğimizi sürekli geliştirmekten mutluluk ve onur duyuyoruz" diye konuştu.

Avrupa standartlarında kurulan, günlük 20 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip tesis, yaklaşık 6 yıldır Moğolistan'da faaliyet gösteren HNC İnşaat'a "En İyi Çevre Dostu Yatırımcı" ödülünü kazandırmıştı.

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