Moğolistan'ın ilk kapalı su arıtma tesisi hizmete açıldı

ULANBATOR (AA) - Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir Türk firması tarafından inşa edilen ülkenin ilk kapalı su arıtma tesisi tamamlandı.

Buyant-Ukhaa bölgesinde yer alan ve Türk firması HNC İnşaat'ın yaptığı atıksu arıtma tesisinin açılışına Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Havdislamın Badelhan, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, HNC İnşaat yetkilisi Özkan Öztürk, devlet yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Badelhan törende yaptığı konuşmada, Moğolistanda ilk defa kapalı yapı şeklinde bir arıtma tesisi inşa edildiğini söyledi. Tesisin, Moğolistan hükümet programındaki en büyük projelerden biri olduğuna işaret eden Badelhan, günlük arıtılan 20 bin metreküp suyun 160 bin konutun kullanımına verileceğini kaydetti.

Arıtma tesisinin iki özelliği bulunduğuna dikkati çeken Badelhan, "Bunlardan birisi, ülkemizde ilk defa kapalı yapılar şekilinde inşa edilmiş olmasıdır. İkicisi ise çıkan çamuru işleyip oradan metan gazı üretip sanayi ısıtmasında kullanılabilecek güncel teknolojiye göre yapılan tesis olmasıdır." dedi.