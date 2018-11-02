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Moğollar'ın ilk solisti Aziz Azmet yaşamını yitirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Moğollar'ın kurucularından olan ve grubun ilk solisti de olan usta müzisyenAziz Azmet yaşamını yitirdi

Moğollar'ın ilk solisti Aziz Azmet yaşamını yitirdi!

1967 yılında müzisyen arkadaşı Murat Ses ile birlikte "Moğollar" grubunu kuran usta müzisyen Aziz Azmet, hayatını kaybetti.

71 yaşında hayata gözlerini yuman Azmet'in ölüm haberi, kurucusu olduğu "Moğollar"ın Instagram sayfasından duyuruldu...

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Yapılan açıklamada; "Moğollar’ın kurucularından, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyusun" denildi.

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Aziz Azmet kimdir?

1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başlamıştır. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yapmaktadır. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı vardır.

1967 yılında müzik hayatına devam eden Mesut Aytunca'nın Silüetler grubuna gitarist ve vokalist olarak girmiştir. Grupla aynı adı taşıyan uzun çalarda grubun yaptığı İngilizce cover'ları Aziz Azmet söylüyordu. Burada daha sonra Moğollarda beraber çalışacağı Murat Ses ile beraber müzik yapmıştır.

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Aziz Azmet Aziz Azmet moğollar

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