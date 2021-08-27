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Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

27.08.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Pop müziğinin önde gelen davul sanatçılarından Ayzer Danga Covid-19 sebebiyle hayatını hayatını kaybetti.

Moğollar'ın eski davulcusu Ayzer Danga koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Anadolu Pop müziğinin önde gelen davul sanatçılarından Ayzer Danga koronavirüs sebebiyle hayatını hayatını kaybetti.

Danga, uzun yıllar boyu Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karaca, Erkin Koray, Selda Bağcan ve Edip Akbayram gibi grup ve sanatçılarla birlikte çaldı.

BBC Türkçe'ye konuşan sahne arkadaşları Danga'yı anlattı.

Edip Akbayram, Danga ile 10 yılı aşkın bir süre Edip Akbayram ve Dostlar'da birlikte çalıştıklarını ve Danga'nın kaybının müzik dünyası için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Akbayram, "Çok üzgünüm. Anadolu Pop müziğinin en önemli davulcularından birisidir. 10 yıl kadar birlikte çalıştık. Çok güzel işlere imza attık beraber. Daha sonra Antalya'ya yerleşti. Hoş sohbet ve gülecen birisiydi. Kaybı müziğimiz büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

'Yavaş yavaş eksiliyoruz'

Moğollar'dan Taner Öngür de üzüntüsünü dile getirerek, "Yavaş yavaş eksiliyoruz" dedi.

Cem Karaca ve Moğollar döneminde, kendisi, Cahit Berkay ve Ayzer Danga ile birlikte çaldıklarını söyleyen Öngür, "Önümüzde de Cem Karaca vardı. Power trio denilen bir türü yapıyorduk. Dolu dolu çalardı. Çok güçlü bir davulcuydu" diye konuştu.

Danga'nın "Kendine has bir mizah anlayışı" olduğunu dile getiren Öngür şunları söyledi:

"Harika bir arkadaştı. Komik insandı. Kendine has bir mizahı vardı. Ayzer daha önce Özdemir Erdoğan ve Mavi Işıklar'da da çalıştı. Beat müziği ve caz merakı da vardı. Her tür müzikle ilgiliydi. Plak koleksiyoneriydi."

'Engin'den sonra Ayzer'i bulduk'

Moğollar'dan Cahit Berkay da, Ayzer Danga ile bir araya gelmelerinin 1971 yılında olduğunu ifade etti.

Moğollar'ın Fransa'da müzik yapmayı bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdiğinde, grubun o zamanki davulcusu Engin Yörükoğlu'nun evlenip Fransa'da kaldığını hatırlatan Berkay, "Döndüğümüzde bir davulcuya ihtiyacımız vardı. Biz de Ayzer'i bulduk. Hem müzisyenliği hem de arkadaşlığı ile hatırlayacağım onu. Çok güzel bir dostluğu vardı" dedi.

Tıpkı Öngür gibi Danga'nın mizah anlayışını vurgulayan Berkay şunları söyledi:

"Muzip bir insandı. Tekerlemeleri kendine göre değiştirip yeni tekerlemeler uydururdu. Çok komik ve iyi bir adamdı."

'Onu tanımamıza sebep sihirli sözcük, 'hırs'tır'

Müzik yazarı Murat Meriç de BBC Türkçe'ye Danga'nın müziğine ilişkin, "Ayzer Danga, memleket müziğinin gizli kahramanlarından" değerlendirmesinde bulundu.

Moğollar mesaisinin zaten göz önünde olduğunu vurgulayan Meriç; Danga'nın Mavi Işıklar'da çaldığını, Erkin Koray'ın "Krallar"dan "Cemalim"e uzanan kimi şarkılarında da yer aldığını hatırlatarak şunları aktardı:

"Moğollar'la yolu 1972 yılında "Alageyik Destanı"nda kesişen, hünerini İzzet Öz arşivinden çıkan Cem Karaca & Moğollar imzalı '2.2.1973 Ankara' albümünde duyabileceğiniz Danga, Kerem Güney, Edip Akbayram ve Ersen'le çalıştı.

"Hikâyesini 'yokluklar içinde kendi davulumu yaptım desem yalan olmaz' cümlesiyle başlatır -ki doğrudur. Onu tanımamıza sebep sihirli sözcük, "hırs". Mahallede kurduğu Siyah Örümcekler, bu yolda ilk durağı. Sonrası, başarılarla dolu. 2016 yılının 11 Mart günü, yukarıda bahsi geçen albümün lansmanında sahnede canlı izleme, tanışma şansına sahip olmuştum. Muhabbeti aklımdan, güler yüzü gözümün önünden gitmeyecek. Alkışlarla uğurluyoruz..."

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