Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı'dan aşk pozu: Hayat partnerimi özledim

İlişkileri aylardır konuşulan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Subaşı "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrılıkları uzun sürmeyen çift geçtiğimiz günlerde barıştı.

Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. Şeyma Subaşı bir süre kendini evine kapadıktan sonra eski hayatına geri döndü.

Şeyma Subaşı barışmanın ardından, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Subaşı fotoğrafa "Hayat partnerimi özledim" notunu yazdı.



