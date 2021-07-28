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Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı'dan aşk pozu: Hayat partnerimi özledim

28.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurdu. Subaşı, sevgilisiyle olan fotoğrafını “Hayat partnerimi özledim” notuyla paylaştı.

Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı'dan aşk pozu: Hayat partnerimi özledim

İlişkileri aylardır konuşulan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Subaşı "Ayrılık doğru nedeni bize kalsın" açıklamasında bulunmuştu.

Ayrılıkları uzun sürmeyen çift geçtiğimiz günlerde barıştı.

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Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. Şeyma Subaşı bir süre kendini evine kapadıktan sonra eski hayatına geri döndü.

Şeyma Subaşı barışmanın ardından, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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Subaşı fotoğrafa "Hayat partnerimi özledim" notunu yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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