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Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'nın özleminden uyuyamıyor

05.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi (Meedo) sosyal medya hesabından sevgilisi Şeyma Subaşı ile paylaştığı fotoğrafla özlemini dile getirdi. Meedo'ya "Bunları Şeyma mı yazıyor?" yorumları geldi.

Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'nın özleminden uyuyamıyor

Evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sevgilisiyle barıştıktan sonra önce Bodrum'a ardından da Mısır'a gitti.

Şeyma Subaşı tatil sonrası ise Acun Ilıcalı ile tatil yapmasıyla dikkat çeken ablasıyla buluştu. Meedo ise sevgilisinin özlemine dayanamadı.

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı ile aşk pozlarını paylaşan Mohammed Alsaloussi paylaşımında özlemden geceleri uyandığını söyledi. Meedo'nun Türk takipçileri ise buna inanmadı.

Öyle ki takipçiler fotoğraflara "Bu paylaşımları sana Şeyma mı yaptırıyor?" yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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